أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، تمسك مصر بضرورة احترام حرية الملاحة في البحر الأحمر، مشددًا على أن المسؤولية عن أمن هذا الممر المائي تقع حصريًا على عاتق الدول المشاطئة العربية والأفريقية.

مصر ترفض الإجراءات الأحادية التي تمس سيادة دول إقليم البحر الأحمر

وأوضح وزير الخارجية أن المباحثات تناولت أهمية الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة، والتوافق على مواصلة الجهود الدبلوماسية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، في ظل التحديات والتطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وشدد عبدالعاطي على رفض مصر أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بسيادة دول إقليم البحر الأحمر، مؤكدًا ضرورة احترام سيادة الدول المشاطئة وحقوقها، وعدم اتخاذ خطوات منفردة تمس مصالحها أو تنتقص من دورها ومسؤوليتها في إدارة شؤون الإقليم المرتبطة بأمنه واستقراره.

وأشار إلى أن الموقف المصري يقوم على التأكيد على المسؤولية الحصرية للدول المشاطئة العربية والأفريقية عن أمن البحر الأحمر، باعتبارها الأطراف المعنية بصورة مباشرة بأمن هذا الممر الملاحي، وما يرتبط به من مصالح استراتيجية واقتصادية وأمنية.

وأضاف أن المباحثات أكدت أهمية مواصلة التحركات الدبلوماسية للحفاظ على أمن وسلامة الملاحة، إلى جانب رفض أي اعتداءات تستهدف الدول العربية، سواء المملكة العربية السعودية أو أي دولة من دول الخليج العربي أو المملكة الأردنية الهاشمية.

ويأتي التأكيد المصري على هذه المبادئ في سياق الموقف الداعم للتنسيق العربي والأفريقي، واحترام سيادة الدول، والاعتماد على الجهود الدبلوماسية في التعامل مع التحديات التي تواجه أمن المنطقة وممراتها المائية.

وأكد عبدالعاطي أهمية الحفاظ على حرية الملاحة، مع الالتزام بمبدأ احترام سيادة الدول المشاطئة ورفض الإجراءات الأحادية التي تمس حقوقها، بما يدعم استقرار إقليم البحر الأحمر ويحافظ على مصالح الدول المعنية بأمنه.