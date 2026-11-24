أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الثلاثاء/، استهداف 3 محطات كهرباء في أوكرانيا وسفينة شحن في البحر الأسود، جنوب غربي /أوديسا/، كانت تنقل شحنات ذات استخدام مزدوج لصالح القوات الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أوردته وكالة أنباء /سبوتنيك/، أن "القوات المسلحة الروسية شنت غارات جوية بطائرات مسيرة استهدفت منشآت طاقة وسفنًا بحرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأشارت إلى أن الضربات ألحقت أضرارا بثلاث محطات فرعية كهربائية ذات جهد 110 كيلوفولت في مدينة فينيتسا وبلدة أوبولونيه بمقاطعة تشيرنيهيف، وبلدة راكيتني بمقاطعة ريفني، وهي محطات يقول البيان إنها "تؤمّن إمدادات الكهرباء لمنشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية".