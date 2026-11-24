أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، وجود تحركات إقليمية تقودها دولة قطر، تستهدف خفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على أهمية العودة إلى مائدة المفاوضات لتجنب التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

تحركات إقليمية تقودها قطر لخفض التوتر بين إيران وأمريكا

وأوضح وزير الخارجية أن استمرار التوترات العسكرية يحمل عواقب وخيمة وتداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي ودول المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك حراكًا إقليميًا يستهدف نزع فتيل الأزمة واحتواء التصعيد من خلال التحركات السياسية والدبلوماسية.

وأشار عبدالعاطي إلى أن مصر من بين الدول المتضررة من التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، لافتًا إلى انعكاساته المباشرة على الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها تضرر حركة الملاحة بقناة السويس، التي بلغت خسائرها نحو 20 مليار دولار من عائداتها.

وأضاف أن تداعيات الأزمة لم تقتصر على قناة السويس، بل امتدت إلى الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والطاقة، بما يفرض تحديات اقتصادية إضافية على دول المنطقة، ويؤكد أهمية التحرك العاجل لاحتواء التوترات ومنع اتساع نطاق المواجهات العسكرية.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، معربًا عن أسفه إزاء عدم التعامل مع هذه القواعد باعتبارها التزامات أساسية واجبة الاحترام، في ظل ما تشهده الساحة الدولية من انتهاكات سافرة تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.

وأكد عبدالعاطي أن احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يمثل ضرورة للحفاظ على الاستقرار الدولي، وضمان عدم استمرار الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم، مشددًا على أهمية الالتزام بالقواعد القانونية الدولية في التعامل مع الأزمات والصراعات.