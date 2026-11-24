تُعد شوربة الدجاج من أشهر العلاجات المنزلية التقليدية التي يلجأ إليها الكثيرون عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لما تمنحه من شعور بالراحة والدفء، فضلا عن فوائدها المحتملة في تخفيف بعض الأعراض المصاحبة للمرض.



ووفقا لموقع Mayo Clinic، فإن تناول شوربة الدجاج وغيرها من السوائل الدافئة، مثل المرق وشاي الأعشاب، قد يساعد في تخفيف أعراض نزلات البرد بعدة طرق، من أبرزها:

الحفاظ على ترطيب الجسم



يساعد تناول كميات كافية من السوائل، مثل شوربة الدجاج والمرق الدافئ وشاي الأعشاب، في الحفاظ على ترطيب الجسم، وتعويض السوائل التي قد يفقدها نتيجة الإصابة بنزلات البرد، وهو ما يقلل خطر التعرض للجفاف.

تخفيف الاحتقان

​يساعد السائل الدافئ والبخار المتصاعد من وعاء الشوربة في فتح الممرات الأنفية وتخفيف لزوجة المخاط، مما يسهل عملية التنفس وتصريف الجيوب الأنفية.

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خصائص مضادة للالتهاب

​تشير بعض الأبحاث الطبية إلى أن شوربة الدجاج قد تمتلك خصائص خفيفة مضادة للالتهاب، مما يساعد في تهدئة الخلايا المتهيجة في الجهاز التنفسي العلوي وتقليل حدة أعراض التعب والإرهاق المصاحبة للمرض.