وجه المحلل الرياضي خالد بيومي انتقادات حادة لمجلس إدارة النادي الأهلي ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، مطالبًا بضرورة إجراء تغييرات جذرية داخل الفريق، وعدم الاكتفاء برحيل المدير الفني.

وقال خالد بيومي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مجلس إدارة الأهلي مطالب بالتخلي عن الكبرياء والتفكير في مصلحة النادي والفريق، محذرًا من أن الإصرار على الأخطاء قد يمنع الفريق من العودة إلى الطريق الصحيح.

وأشار المحلل الرياضي إلى أنه طالب منذ بداية الموسم بإقالة المغربي الحسين عموتة، مؤكدًا أن أفضل توقيت لاتخاذ هذا القرار كان قبل فترة التوقف الدولي، معتبرًا أن صفحة المدرب أصبحت من الماضي بعد رحيله عن قيادة الفريق.

ولم تتوقف انتقادات بيومي عند الجهاز الفني، حيث طرح تساؤلات بشأن مستوى وقوام اللاعبين الحاليين، ومدى تناسبهم مع روح النادي الأهلي وتاريخه وإمكاناته وطموحات جماهيره، مشددًا على أن الفريق يحتاج إلى عملية إحلال وتجديد واستبعاد عدد كبير من العناصر.

وأكد أنه لو كان صاحب القرار، لمنح قطاع الناشئين أولوية كبيرة، حتى لو كلف ذلك الفريق خسارة بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن بناء جيل جديد يدرك قيمة قميص الأهلي وتاريخه واحترام جماهيره أهم من التمسك بالمنافسة على بطولة في الوقت الحالي.

كما طالب برحيل عدد من اللاعبين أصحاب النفوذ داخل الفريق، وإجراء كشف حساب لجميع العناصر، حتى لو كلف ذلك النادي خسائر مالية، معتبرًا أن استعادة شخصية الفريق وثقة الجماهير أهم من التمسك بأسماء لا تقدم المستوى المنتظر.

وانتقد بيومي حصول بعض اللاعبين على ملايين الدولارات، في الوقت الذي يشارك فيه آخرون بصورة أساسية رغم عدم أحقيتهم، مشددًا على ضرورة إنهاء سيطرة بعض العناصر داخل الفريق.

خالد بيومي يرشح حسام حسن لقيادة الأهلي

وفيما يتعلق بالمدير الفني الجديد، طرح خالد بيومي أسماء حسام البدري وحسام حسن إلى جانب خيارات أخرى، مشيرًا إلى أن علي ماهر كان الأقرب لتولي المهمة، لكنه أصبح حاليًا المدير الفني لمنتخب مصر.

وتساءل عن مدى استعداد إدارة الأهلي للتعامل مع مدير فني يمتلك شخصية قوية ويفرض رؤيته الفنية، مؤكدًا أن وجهة نظره الشخصية تميل إلى حسام حسن، باعتباره الأقرب في التوقيت الحالي للسيطرة على مجموعة اللاعبين التي يرى أنها تعتبر نفسها نجومًا.

الأهلي يوجه الشكر لعموتة بعد الخسارة أمام بيراميدز

وتأتي تصريحات خالد بيومي بالتزامن مع إعلان النادي الأهلي رسميًا توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون، عن الفترة التي تولوا خلالها المسؤولية الفنية، في خطوة تمهد لبدء مرحلة جديدة داخل القلعة الحمراء.

وجاء القرار في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة، على أن يتم طرح البدائل المرشحة لتولي القيادة الفنية خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للاستقرار على المدير الفني الجديد.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث، بعد فوز الزمالك على الجونة بهدفين مقابل هدف، وارتفاع رصيده إلى 22 نقطة.