كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أن لجنة إعادة فرز أصوات انتخابات المكتب التنفيذي لـ حزب الوفد، برئاسة المستشار ثروت عبد الباسط الخرباوي، انتهت من إعادة فرز أصوات المرشحين على منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أنه تأكد فوز النائب محمد عبد العليم داوود برئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب بـ ٢٩ صوتا بفارق صوت عن أيمن محسب أقرب منافسيه والذي حصل على ٢٨ صوتا.

فوز محمد عبد العليم داوود برئاسة برلمانية الوفد بمجلس النواب

وبدأت لجنة إعادة فرز أصوات انتخابات المكتب التنفيذي لـ حزب الوفد، برئاسة المستشار ثروت عبد الباسط الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ، أعمالها اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، بمقر الحزب الرئيسي، وذلك في إطار من الحيادية والتجرد والشفافية.

ودعا المستشار ثروت الخرباوي، في بيان له أمس، المرشحين الراغبين في حضور عملية إعادة الفرز إلى الحضور بأنفسهم أو تفويض من يمثلهم من المندوبين، لمتابعة جميع إجراءات الفرز والمراجعة، تأكيدًا لمبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص، وضمانًا لأن تعبر النتيجة بدقة وأمانة عن إرادة الناخبين.