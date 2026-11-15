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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصادر لـ صدى البلد تكشف أبرز المرشحين لمنصب أمين صندوق حزب الوفد

حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصي

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أبرز أسماء المرشحين على منصب أمين صندوق حزب الوفد خلال انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أبرز المرشحين على منصب أمين صندوق حزب الوفد هم إبراهيم المليجي ومدني حزين.

وكشفت مصادر داخل حزب الوفد عن تأجيل موعد إجراء الانتخابات على منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، التي كان من المقرر إجراؤها خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد غدا  إلى ما بعد انتخابات المكتب التنفيذي مع استمرار النائب محمد عبد العليم داوود قائما بعمل رئيس الهيئة البرلمانية للوفد.

وأكدت المصادر أنه تم تأجيل موعد إجراء الانتخابات على منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب ، نظرا لابداء  اكثر من نائب رغبته في الترشح لرئاسة الهيئة البرلمانية.

وكشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب.

وأكدت المصادر  أن هذه الأسماء هي النائب محمد عبد العليم داوود والنائب أيمن محسب والنائب ياسر الهضيبي والنائبة نشوى الشريف.

وأشارت المصادر إلى أن النائب محمد عبد العليم داوود هو الأقرب لتولي منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب.

حزب الوفد أمين صندوق حزب الوفد انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد إبراهيم المليجي مدني حزين

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