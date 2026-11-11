انعقاد أول اجتماع للهيئة العليا للوفد 21 نوفمبر | خاص

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن موعد أول اجتماع للهيئة العليا لحزب الوفد بعد انتخابها يوم ٣٠ أكتوبر الماضي.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أنه من المقرر أن يتم عقد أول اجتماع للهيئة العليا لحزب الوفد يوم السبت الموافق ٢١ نوفمبر ، وذلك لانتخاب المكتب التنفيذي لحزب الوفد.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم انتخاب المكتب التنفيذي كالتالي:

أولا : خمس نواب للرئيس يتم اختيار كل منهم لتولي المسئولية على النحو التالي :

- نائباً للرئيس للشئون السياسية

- نائباً للرئيس للانتخابات العامة ولشئون المجالس البرلمانية والمحلية

- نائباً للرئيس للتواصل الحزبي ومتابعة الأنشطة السياسية والفعاليات والمبادرات المجتمعية للجان الإقليمية وذلك بالتعاون مع رئيس المنصة الرقمية للوفد وتقديم تقارير تتضمن تقييما للأداء السياسي لكل لجنة وتواصلها الجماهيري لكلا من رئيس الحزب والسكرتير العام

- نائباً للرئيس لشئون المعاهد السياسية المتخصصة والأكاديمية التعليمية للوفد ( والتي سيتم تأسيسها قريباً )

- نائباً للرئيس لشئون اللجان النوعية واللجان المحلية المتخصصة.

- السكرتير العام.

- ستة سكرتارية عموم مساعدين يتولى كلا منهم المسئولية علي النحو التالي:

- سكرتيرا عاماً مساعدا لشئون المقر والتطوير الإداري.

- سكرتيراً عاما مساعداً للإشراف على اللجان الإقليمية لجنوب الصعيد.

- سكرتيراً عاماً مساعداً للإشراف على اللجان الإقليمية لشمال ووسط الصعيد

- سكرتيرا عاما مساعداً للإشراف على اللجان الإقليمية بالقاهرة الكبرى

- سكرتيراً عاما مساعدا للإشراف على اللجان الإقليمية لوسط وغرب الدلتا

- سكرتيراً عاماً مساعداً للإشراف على اللجان الإقليمية لشرق الدلتا والقناة وشمال وجنوب سيناء .

وتضع الهيئة العليا اللائحة التي تحدد التقسيم الاداري والمسئوليات التفصيلية للسكرتارية العامة المساعدة.

* أمين الصندوق.

* أمين الصندوق المساعد وهو من يحل محل أمين الصندوق في حالة غيابه.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يسبق أول اجتماع للهية العليا لحزب الوفد اجتماع تمهيدي للهيئة العليا لحزب الوفد يوم الأثنين القادم الموافق ١٦ نوفمبر.