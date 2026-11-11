تحطم سيارة حارس مرمى كومو روبرت سانشيز في حادث بحلبة نوربورجرينج الألمانية دون إصابات

تعرض الإسباني روبرت سانشيز، حارس مرمى نادي "كومو" الإيطالي المعار من تشيلسي الإنجليزي، لحادث خطير أثناء قيادته سيارة «فيراري» على حلبة نوربورجرينج الألمانية، دون أن يتعرض لأي إصابات جسدية.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن الحادث وقع أثناء قيادة سانشيز سيارة «فيراري 488 تشالنج إيفو»، المخصصة للقيادة على الحلبات فقط، وتبلغ قوتها 670 حصانًا، عند المنعطف المائل الشهير المعروف باسم «كاروسيل»، أحد أكثر أجزاء الحلبة خطورة.

ونقلت الصحيفة عن سائقين على دراية بالحلبة، في تصريحات لصحيفة «ماركا» الإسبانية، أن هذا الجزء من المسار، رغم عدم اشتهاره بالسرعات العالية للغاية، يشكل تحديًا خاصًا لسيارات مثل «فيراري»، إذ يسهل فقدان السيطرة عليها عند دخول المنعطف أو الخروج منه.

وبحسب شهود عيان نقلت عنهم الصحيفة البريطانية، خرجت سيارة سانشيز عن مسار الحلبة بسرعة تجاوزت 110 كيلومترات في الساعة، قبل أن تصطدم بالحواجز الواقية، فيما أظهرت الصور التي التُقطت للسيارة أثناء سحبها برافعة حجم الأضرار الناجمة عن الاصطدام.

وأدى الحادث إلى تحطم الجزء الأمامي من السيارة بالكامل، فضلًا عن وقوع أضرار جسيمة بمرافق الحلبة، ما استدعى تعليق جلسات القيادة المفتوحة التي كانت تُجرى صباح الاثنين، موعد وقوع الحادث، لإتاحة الفرصة أمام فرق الصيانة لتنظيف المسار وإصلاح الحواجز.

ومن المتوقع أن يتكبد سانشيز تكاليف مالية كبيرة جراء الحادث، تشمل إصلاح الأضرار التي لحقت بمنشآت الحلبة، ومنها الحواجز الواقية، وتكاليف تشغيل طواقم التنظيم والرافعات، فضلًا عن تعويض الحلبة عن فترة توقف المسارات وعدم إتاحتها للمشاركين الآخرين.