عمرو الورداني: الوقف يحول الخير من عطاء مؤقت إلى نفع مستمر ويبني الحضارة عبر الأجيال

أكد الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الوقف يمثل أحد الأبواب المهمة في الفقه الإسلامي، وفلسفة حضارية تقوم على استمرار نفع الإنسان بعد وفاته، موضحًا أن أثر الإنسان لا يُقاس فقط بعدد السنوات التي عاشها، وإنما بما يتركه من خير يستمر انتفاع الناس به بعد رحيله.

وأوضح الورداني، في تصريح له، أن شوارع القاهرة التاريخية لا تزال تحتفظ بآثار أوقاف أنشأها أشخاص رحلوا منذ مئات السنين، لكنها ما زالت تقدم النفع للناس، من خلال البيمارستانات التي عالجت المرضى، والمدارس التي علمت الطلاب، والأسبلة والخانقاوات التي وفرت الخدمات للمحتاجين والمسافرين.

كيفية قياس حياة الإنسان

وأشار إلى أن أصحاب هذه الأوقاف غابوا بأجسادهم، لكنهم ظلوا حاضرين بأثرهم ومعناهم، لأن ما قدموه امتد عبر الزمن، وطرح تساؤلًا حول كيفية قياس حياة الإنسان: هل بعدد السنوات والأيام التي عاشها، أم بحجم الأثر الذي يظل حيًا بعد وفاته؟.

الوقف لا ينبغي اختزاله في الأراضي والعقارات

وأوضح أن الوقف لا ينبغي اختزاله في الأراضي والعقارات والمساجد، لأنه يعبر عن فلسفة أعمق في فهم علاقة الإنسان بالحياة والمال والملكية والزمن، وكيف يمكن للإنسان أن يدير ما يملكه ليظل نفعه ممتدًا حتى بعد انتهاء عمره.

وأضاف أن الوقف ليس مجرد إنفاق جزء مما يملكه الإنسان، بل هو تفكير في كيفية تحويل العطاء من لحظة مؤقتة إلى مصدر دائم للخير، مؤكدًا أن هذه الفكرة تجعل الإحسان يتحول إلى بناء حضاري، قائم على البركة والصلاح والمنفعة واستمرار الخير في المجتمع.

واستشهد الورداني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، موضحًا أن هذه الأعمال الثلاثة تمثل أركانًا لبناء الحضارة؛ فالمال يتحول بالصدقة الجارية إلى نفع مستمر، والعلم يمتد أثره بالانتفاع به، والأبناء والأجيال القادمة يحملون الخير إلى المستقبل.

وشدد على أهمية الجمع بين العلم والصدقة الجارية وتربية الأجيال الصالحة، حتى يستمر نفع المعرفة والعطاء، ويبقى الخير ممتدًا من جيل إلى آخر.