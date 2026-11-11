اللجنة المصرية بغزة: ننفذ خطة ميدانية شاملة في كافة محافظات غزة لتقديم الدعم والخيام الجديدة للنازحين

أكد محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، أن مصر هي الدولة الوحيدة على وجه الأرض التي تساند قطاع غزة ومصر لم تترك قطاع غزة في أي وقت .

وقال محمد منصور في مداخلة هاتفية على القناة الأولى: "اللجنة المصرية تنفذ خطة ميدانية شاملة في كافة محافظات غزة لتقديم الدعم والخيام الجديدة ومعدات اللجنة تقوم بإزالة المباني الآيلة للسقوط في غزة".

وتابع محمد منصور: "اللجنة المصرية تتحرك من أجل إغاثة النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة واللجنة المصرية تقوم بنقل النازحين من المنازل الخطرة والآيلة للسقوط".



وأكمل محمد منصور: "اللجنة المصرية تواصل عملها بتوزيع الغذاء ووصل لنا قافلة جديدة من مصر على متنها الغذاء والمواد الإغاثية والإنسانية".

ولفت محمد منصور: "قطاع غزة يحتاج إلى الكثير من المساعدات ومصر هي السند الحقيقي للأشقاء في قطاع غزة ومصر تواصل تقديم كافة سبل الدعم للفلسطينيين".