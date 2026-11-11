قفوا إلى جانبنا.. صحفي فلسطيني في غزة يستغيث بالعالم لحماية أطفال القطاع من الشتاء

قال خليل أبو إلياس، الصحفي الفلسطيني من قطاع غزة، إنّ فصل الشتاء تحول إلى كابوس يطارد الأهالي والعائلات الفلسطينية النازحة التي تعيش داخل الخيام، موضحاً أنّ السكان لم يعودوا يتمنون قدوم هذا الفصل، رغم أنّه من أكثر الفصول التي اعتاد الناس حبها والتعلق بها، وذلك بعدما واجهوا موجات البرد القارس وزخات الأمطار التي هشمت خيامهم وكسرتها، وتسببت في تسرب المياه إليها وإغراقها، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الشوادر والخيام داخل القطاع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شروق عماد الدين، مقدمة برنامج "إكسترا اليوم"، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية حقيقية وغير مسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ جميع الخيام في القطاع تعرضت للغرق والتهشم خلال 12 ساعة فقط، بعدما داهمتها مياه الأمطار.

وأوضح أنّ الأطفال يصرخون ليلاً ونهاراً من شدة البرد، بسبب عدم امتلاكهم الملابس والكسوة الشتوية المناسبة، لافتاً إلى أنّ الخيام التي يقيم فيها النازحون مهترئة، ولم يجر تجديدها منذ ثلاثة أعوام، الأمر الذي يجعل حياة السكان أكثر قسوة ومأساوية.

وأشار أبو إلياس إلى أنّ سكان قطاع غزة يوجهون نداءات إلى العالم من أجل الاستجابة لمعاناتهم، بعدما أصبح حلم الفلسطينيين يتمثل في امتلاك خيمة واحدة تؤوي أصحابها وتحميهم من برد الشتاء وهطول الأمطار، محذراً من أنّ الأوضاع ستصبح أكثر كارثية إذا لم يتحرك العالم والمؤسسات الدولية والبلدان العربية لنجدة الأهالي.

وأكد أنّ القطاع بحاجة ماسة إلى الخيام والشوادر والمستلزمات الشتوية التي تتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها النازحون، موضحاً أنّ المعاناة لا تقتصر على تضرر أماكن الإيواء، بل تمتد إلى شبكات الصرف الصحي التي تهشمت ولم يعد لها وجود في مناطق عديدة، ما يؤدي إلى طفح المياه ومخلفات الصرف الصحي داخل الخيام، وهو ما ينذر بزيادة انتشار الأمراض، بالتزامن مع نقص المستلزمات الطبية التي قال إنها لم تدخل إلى قطاع غزة منذ أكثر من 3 أعوام.

وتابع الصحفي الفلسطيني، أن الأوضاع في غزة كارثة بشرية يعلم بها الجميع، مناشداً العالم وكل الجهات المعنية التحرك لمساندة سكان القطاع، كما وجه نداءً إلى الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي للوقوف إلى جانب الفلسطينيين في هذه المحنة العصيبة، معرباً عن إدراكه للجهود المصرية المبذولة لمساندتهم.

وفيما يتعلق بجهود اللجنة المصرية للإغاثة، قال أبو إلياس إنّ اللجنة بادرت بتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني منذ ثلاثة أعوام، ولم تقتصر جهودها على فصل الشتاء، بل امتدت إلى فصول الصيف والشتاء وجميع الأوقات والظروف، لتخفيف المعاناة وتوفير المتطلبات اليومية والحياتية للسكان.

وأشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة المصرية وفرقها في مساعدة الفلسطينيين، مشيراً إلى الفرق التي عملت على بناء الخيام، ومؤكداً أنّ هذه الجهود محل تقدير وشكر، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها النازحون.

وفي رسالته الأخيرة، شدد أبو إلياس على أنّ الفلسطينيين لا يزالون بحاجة كبيرة وملحة إلى مزيد من الخيام ومستلزمات الشتاء، موضحاً أنّ الكرفانات تمثل مطلباً أساسياً للسكان لحمايتهم من برد الشتاء، لكن إسرائيل تعرقل دخولها إلى قطاع غزة، مؤكدًا: "قفوا معنا".

يوجهها سكان القطاع

وطالب بتوفير هذه المساكن البديلة التي يمكن أن تحمي الفلسطينيين من البرد والظروف القاسية التي يعيشونها داخل الخيام، مؤكداً أنّ هذه هي الرسالة التي يوجهها سكان القطاع إلى العالم.