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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عشرات الملايين.. عائلة نتنياهو تطالب باستمرار ترميم وتأمين منازلها حتى بعد رحيله عن السلطة

عائلة نتنياهو
عائلة نتنياهو
إلهام عبد العزيز

كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو وعائلته يطالبون باستمرار أعمال التأمين والترميم في مساكنهم الخاصة، التي بدأت خلال السنوات الأخيرة، حتى في حال مغادرة نتنياهو منصبه رئيسًا للوزراء.

مطالب عائلة نتنياهو تثير ضجة في اسرائيل

ووفقا لما نشرته القناة مساء اليوم الأربعاء، فإن قبول هذا الطلب قد يكلف خزينة الدولة عشرات الملايين من الشواكل.


وتقدمت عائلة نتنياهو بطلب عاجل إلى اللجنة الوزارية المعنية بجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، للمطالبة باستمرار هذه الأعمال.


وقال مسؤولون مطلعون على الملف للقناة 13 إن رئيس ديوان رئيس الوزراء، عيدو نورדן، ونائبة المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، دوريت شتاينميتس، يتوليان متابعة هذا الملف بتكليف من سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء.


ووفقًا لما نشرته القناة مساء اليوم الأربعاء، فإن قبول هذا الطلب قد يكلف خزينة الدولة عشرات الملايين من الشواكل.

وتقدمت عائلة نتنياهو بطلب عاجل إلى اللجنة الوزارية المعنية بجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، للمطالبة باستمرار هذه الأعمال.


وقال مسؤولون مطلعون على الملف للقناة 13 إن رئيس ديوان رئيس الوزراء، ونائبة المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، يتوليان متابعة هذا الملف بتكليف من سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء.

نتنياهو انتخابات اسرائيل رئيس وزراء اسرائيل

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