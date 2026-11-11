وزير الخارجية الصيني يجري محادثات هاتفية إيجابية وبنّاءة مع نظيره الأمريكي

أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم /الأربعاء/ محادثات هاتفية "إيجابية وبناءة" مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو؛ تناولت سبل توطيد العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشكل متعمق حول العلاقات الصينية الأمريكية والتفاعل بين رئيسي الدولتين.

وخلال المحادثات، قال وانغ، وهو أيضاً عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي كانت سلسة وناجحة، مضيفا أن رئيسي الدولتين اتفقا على إثراء مضمون رؤية جديدة للعلاقات الصينية الأمريكية وتقديم توجيه استراتيجي أكثر وضوحاً لاستكشاف النهج المناسب الذي يسمح للبلدين بالتوافق مع بعضهما البعض.

وقال وانغ إن الزخم المستقر للعلاقات الصينية الأمريكية هو خيار عقلاني للبلدين الرئيسيين بناءً على مصالح كل منهما ومصالحهما المشتركة.

وأضاف وانغ أن الصين، التي حافظت على سياسة مستقرة ومتسقة تجاه الولايات المتحدة، مستعدة لتعزيز التواصل والتعاون مع الجانب الأمريكي ومعالجة الخلافات والقضايا الحساسة بشكل مناسب ودعم بعضهما البعض في استضافة اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) وقمة مجموعة العشرين لعام 2026، والعمل على إرساء علاقة صينية أمريكية بناءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي وتحقيق نتائج ملموسة.