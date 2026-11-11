أحمد موسى: سيكون هناك فحص أمني ونفسي لقائدي القطارات الجدد مثل كلية الشرطة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اختيار قائدي القطارات يجب أن يخضع لمعايير دقيقة، تشمل التأكد من مؤهلاتهم العلمية وسلامتهم النفسية والأمنية، بما يضمن صلاحيتهم للعمل داخل منظومة السكك الحديدية.

قائد القطار مؤتمن على أرواح الركاب ويجب ضمان كفاءته

وأضاف موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن قائدي القطارات سيكونون من أصحاب المؤهلات العليا، مع إخضاعهم لفحص أمني في المقام الأول، يليه الفحص النفسي، للتأكد من مدى ملاءمتهم للمهمة الموكلة إليهم.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان أمان قائد القطار قبل تسليمه مسؤولية قيادة أحد القطارات، مشبهًا إجراءات الفحص والتحري المطلوبة بالمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.

وقال: «كأنه داخل كلية الشرطة، وأنا بسلمه وأمنه على أرواح ناس»، مؤكدًا أن قائد القطار لا يتولى مجرد قيادة وسيلة نقل، وإنما يتحمل مسؤولية أرواح أعداد كبيرة من المواطنين.

وشدد موسى على أن حوادث القطارات المتكررة تفرض ضرورة التأكد من انضباط قائدي القطارات وأمانتهم وقدرتهم على الالتزام بقواعد التشغيل، بما يحافظ على سلامة الركاب وانتظام حركة السكك الحديدية.