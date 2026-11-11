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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استغاثة عاجلة من سكان إحدى الكمبوندات لرئيس الوزراء عبر صدى البلد: نعاني من تأخر توصيل خدمة الإنترنت إلى وحداتنا رغم استلامها منذ أشهر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد إبراهيم

وجه عدد من ملاك إحدى المشروعات السكنية التابعة لصندوق التنمية الحضرية بمنطقة الواحة، استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر موقع صدى البلد، مطالبين بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة تأخر توصيل خدمات التليفون الأرضي والإنترنت إلى المشروع، رغم جاهزية المشروع واستلام عدد من الملاك وحداتهم السكنية منذ عدة أشهر.

وأوضح ملاك المشروع أن معاناتهم تتفاقم بسبب ضعف شبكات المحمول التي تكاد تنعدم في بعض المناطق، الأمر الذي يجعل الاعتماد على أجهزة الراوتر الهوائية بديلا غير عملي، في ظل عدم استقرار الخدمة وارتفاع تكلفتها، بما يحرم السكان من الحصول على اتصال ثابت وموثوق بالإنترنت.

وأشاروا إلى أن الأزمة تمثل عبئا يوميا على عدد كبير من الأسر، لا سيما العائلات التي لديها أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، ويعتمدون بصورة أساسية على الإنترنت في الدراسة ومتابعة الدروس والمهام التعليمية، فضلا عن الملاك الذين تتطلب طبيعة عملهم الاعتماد على الإنترنت والعمل من المنزل، وهو ما جعل غياب الخدمة عائقا حقيقيا أمام انتقالهم للإقامة بوحداتهم، رغم استلامها منذ أشهر.

صندوق التنمية الحضرية رئيس الوزراء الواحة منطقة الواحة مدينة نصر

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