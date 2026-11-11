تفاصيل اجتماع رئيس اتحاد الكرة مع لاعبي منتخب الشباب

حرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة على لقاء منتخبنا الوطني مواليد 2007، ومدربه وائل رياض، خلال معسكره الحالي في مركز المنتخبات الوطنية، استعداداً لمواجهتي تنزانيا الوديتين.

وحضر اللقاء المهندس خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد وحمادة الشربيني، عضو المجلس والمشرف على منتخب الشباب ومحمد أبوحسين، عضو مجلس الإدارة وشوقي غريب، المدير الفني للاتحاد.

وفي بداية اللقاء، هنأ المهندس هاني أبوريدة لاعبي المنتخب والجهاز الفني بعد التتويج ببطولة شمال أفريقيا للمنتخبات التي أقيمت في الاسماعيلية، مشيداً بالتزام اللاعبين والجهاز الفني وما قدموه على مدار مشوارهم في البطولة، مؤكداً أن مجلس إدارة اتحاد الكرة والجماهير المصرية لديها ثقة كبيرة في هذا الجيل من اللاعبين للوصول لأبعد مدى، سواء في بطولة الأمم الأفريقية وكأس العالم للشباب.

ومن جانبه، وجه وائل رياض المدير الفني للمنتخب، الشكر لمجلس الإدارة، كونه الداعم الأول للفريق خلال بطولة شمال أفريقيا، متعهداً ببذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف المنشود.

ومن ناحيته، وجه حمادة الشربيني، المشرف على المنتخب، الشكر للمجلس، حيث وفر كل سبل الدعم للمنتخب