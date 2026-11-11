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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تريزيجيه يشكر حسام حسن وإبراهيم حسن بعد رحيلهما عن منتخب مصر

التوأم وتريزيجيه
التوأم وتريزيجيه
يارا أمين

وجه محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر لكرة القدم، رسالة شكر إلى حسام حسن المدير الفني السابق للفراعنة، وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب، إلى جانب الجهاز الفني، وذلك بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني.

ونشر تريزيجيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة شكر، قال فيها: «شكرا لكابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن والجهاز الفني على كل حاجة، ربنا يوفقكم في اللي جاي، شكرا».

رحيل حسام حسن وإبراهيم حسن عن منتخب مصر

وجاءت رسالة تريزيجيه بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم 7 نوفمبر الجاري، توجيه الشكر إلى حسام حسن وإبراهيم حسن، وتكليف علي ماهر بتولي مسؤولية القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت الساعات التالية للإعلان تفاعلًا من عدد من لاعبي المنتخب الوطني، الذين حرصوا على توجيه رسائل شكر للتوأم، تقديرًا للفترة التي قضياها مع الفراعنة، والمجهود الذي بذلاه خلال توليهما المسؤولية.

علي ماهر يبدأ مهمته مع الفراعنة

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعداد منتخب مصر لخوض مواجهتين أمام منتخب مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

ويتطلع المنتخب الوطني إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في التصفيات، في ظل تولي علي ماهر المسؤولية الفنية، وبدء مرحلة جديدة يسعى خلالها الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.

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