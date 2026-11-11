إيران تحذر المتعاونين مع واشنطن وتل أبيب: لن ننسى من شارك في حصارنا

حذّر محمد مخبر، مستشار ومساعد المرشد الأعلى في إيران، الدول والجهات في المنطقة وخارجها من عواقب أي تعاون مع محاولات العدو فرض حصار اقتصادي على إيران.

التوترات بين واشنطن وطهران

وفي رسالة نشرها عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الأربعاء، أشار مخبر إلى الخطاب المعادي المستمر والتهديدات التي تطلقها الأطراف المناوئة لإيران، لافتًا إلى أن المعتدين الساعين إلى الإضرار بإيران باتوا يسمعون أصداء أفعالهم تتردد في أنحاء المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة.

وأشار مخبر، بصورة غير مباشرة، إلى تصاعد الغضب الشعبي في أنحاء العالم، ولا سيما في الدول الغربية، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الآفاق الاقتصادية، وهي تطورات يُعتقد على نطاق واسع أنها ترتبط بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية المفروضة على إيران، إلى جانب السياسات الحكومية الأخرى المناهضة لمصالح الشعوب.

كما أشار إلى الحصار الأمريكي المستمر والحرب الاقتصادية، مؤكدًا أن أي تعاون مع العدو في فرض حصار عدائي على إيران سيظل محفورًا في الذاكرة التاريخية للشعب الإيراني.

وحذّر مخبر من أن المسؤولية والعواقب المترتبة على هذا التحالف، الذي لا تحدّه أي حدود جغرافية، ستقع على عاتق الأطراف التي شاركت في الإجراءات المعادية لإيران.