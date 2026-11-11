حارس سمنود: تريقة الناس عليّا مزعلاني.. ولازم يعرفوا إن عندي أسرة وأهل بيشوفوا الكلام ده

كشف أحمد خير، حارس مرمى نادي سمنود، عن حزنه الشديد بسبب الهجوم والسخرية التي تعرض لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب زيادة وزنه، مؤكدًا أنه يحاول تجاوز ما حدث وعدم التأثر بالتعليقات السلبية.

وأوضح خير، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن ما حدث خلال المباراة لم يكن أمرًا اختياريًا، مشيرًا إلى أن الفريق لم يكن يمتلك طقمًا بديلًا مناسبًا يمكنه خوض اللقاء به.

وأضاف أن إصرار حكم المباراة على تغيير القميص دفعه إلى ارتداء طقم ضيق لا يخصه، وهو ما تسبب في ظهوره بهذا الشكل وأثار الجدل حوله.