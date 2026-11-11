حارس سمنود: أعشق نادي الزمالك.. وأحمد الشناوي أفضل حارس و«أوفا» يستحق الاحتراف

أكد أحمد خير، حارس مرمى نادي سمنود، اعتزازه بانتمائه لنادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه يشجع القلعة البيضاء ويحبها بشدة، كما اختار أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، باعتباره أفضل حارس في مصر خلال الوقت الحالي.

وأوضح خير، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، يمتلك إمكانات فنية مميزة تؤهله لخوض تجربة احترافية ناجحة، مؤكدًا قدرته على اللعب في أكبر الدوريات الأوروبية دون صعوبات، في ظل المستوى الذي يقدمه والقدرات التي يمتلكها.

حارس سمنود: كنت احتياطياً لمحمد الشناوي في بتروجت

كشف أحمد خير، حارس مرمى نادي سمنود، عن كواليس تجربته السابقة مع نادي بتروجت، مؤكدًا أنه سبق له التواجد ضمن صفوف الفريق بصفته الحارس البديل لمحمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر.

وقال خير، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إنه يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، موضحًا أنه تواصل معه قبل ظهوره في الحلقة، وطلب منه متابعة اللقاء لمشاهدته على الشاشة، في لفتة تعكس العلاقة الطيبة التي تجمعهما.