«إكسون موبيل» توقع اتفاقاً مبدئياً للعودة إلى فنزويلا

قالت شركة إكسون موبيل، أكبر شركة نفط أمريكية، إنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع فنزويلا يقربها خطوة من العودة إلى دولة أمريكا الجنوبية.

اتفاق غير ملزم لتقييم فرص الإنتاج

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، يمنح الاتفاق شركة إكسون وقتاً لتقييم فرص إنتاج النفط، وهو غير ملزم، وهي شروط مشابهة لتلك الواردة في اتفاقيات أخرى أبرمتها شركات نفط أمريكية هذا العام أثناء دراستها الاستثمار في فنزويلا.

انتصار رمزي لترامب وتطبيع مع كراكاس

ومع ذلك، يمثل الاتفاق انتصاراً رمزياً للرئيس ترامب، الذي يضغط على شركات النفط الأمريكية للاستثمار في فنزويلا. كما يمثل تطبيعاً للعلاقات بين إكسون وكراكاس، التي تدهورت بعد أن غيّرت الحكومة الاشتراكية في البلاد عام 2007 الشروط التي تعمل بموجبها شركات النفط الأجنبية هناك. وغادرت إكسون بدلاً من قبول القواعد الجديدة، وسعت طويلاً للحصول على تعويض عن الأصول التي تخلت عنها.

وقالت إكسون في بيان حول الاتفاق إن "أي استثمار مستقبلي سيتطلب سياسات مستقرة، ولوائح واضحة، وحماية قوية للاستثمارات، وعوائد تنافسية".

مذكرة تفاهم تمهد لاستثمارات بمليارات الدولارات

وتعد مثل هذه الترتيبات، المعروفة بمذكرات التفاهم، شائعة في صناعة النفط، حيث تتفاوض الشركات غالباً على حقوق حصرية لإجراء اختبارات أو إتمام مراجعات مفصلة قبل الالتزام بمشاريع قد تكلف مليارات الدولارات وتستمر لسنوات عديدة.

تحول جذري بعد وصف فنزويلا بـ"غير القابلة للاستثمار"

ومع ذلك، يمثل الاتفاق تحولاً ملحوظاً مقارنة بشهر يناير، عندما وصف دارين وودز، الرئيس التنفيذي لإكسون، فنزويلا بأنها "غير قابلة للاستثمار".

وقال وودز في اجتماع متلفز بالبيت الأبيض استضافه ترامب بعد أيام من اعتقال القوات الأمريكية لزعيم فنزويلا نيكولاس مادورو: "لقد تم الاستيلاء على أصولنا هناك مرتين، لذا يمكنكم أن تتخيلوا أن العودة للمرة الثالثة ستتطلب تغييرات كبيرة جداً".

ارتفاع أسعار النفط وحرب إيران تعيدان رسم السوق

ويبدو سوق النفط مختلفاً تماماً عما كان عليه آنذاك. فقد ارتفعت أسعار النفط بنحو 50% منذ يناير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحرب مع إيران. كما أبرز هذا الصراع قيمة إنتاج النفط في دول مثل فنزويلا البعيدة عن نقاط الاختناق البحرية مثل مضيق هرمز.

بالإضافة إلى ذلك، وفي أعقاب اعتقال مادورو، أجرت فنزويلا إصلاحاً تشريعياً لجعل البلاد أكثر جاذبية لشركات النفط الأجنبية.

وودز: سنلعب دوراً في المستقبل

وقال وودز عن فنزويلا خلال مكالمة أرباح الشركة للربع الثالث الشهر الماضي: "نرى بالتأكيد حاجة إلى هذا المورد في مرحلة ما في المستقبل. في النهاية سيكون لنا دور. لكن كما قلت سابقاً، سيتطلب ذلك تغييرات جوهرية في طريقة إدارة الأمور تاريخياً في فنزويلا".

وأضاف: "على الرغم من كل التقدم الذي أحرزته فنزويلا، لا يزال هناك طريق يجب قطعه".

غيانا والحدود البحرية.. مصلحة خاصة لإكسون

ولدى إكسون مصلحة خاصة في تحسين علاقتها مع ديلسي رودريغيز، خليفة مادورو، بسبب موقع الشركة في غيانا المجاورة. ويعد إنتاج النفط قبالة سواحل المستعمرة البريطانية السابقة محرك نمو رئيسياً لإكسون، لكن مستقبل الشركة هناك تحيط به غيوم نزاع إقليمي مع فنزويلا. ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات حول الحدود البحرية بين فنزويلا وغيانا بعد أن تصدر أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة حكمها بشأن الحدود البرية بين البلدين، على الأرجح بحلول أوائل العام المقبل.