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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

10 ملايين دولار تفصل «بوتشيتينو» عن مانشستر يونايتد .. هل يرحل كاريك؟

بوتشيتينو
بوتشيتينو
إسراء أشرف

دخل مستقبل مايكل كاريك على رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد دائرة الشكوك، بعدما جاءت نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 2026-2027 دون التوقعات، لتبدأ إدارة النادي في بحث خيارات جديدة تحسبًا لإجراء تغيير فني، يتقدمها الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب منتخب الولايات المتحدة.

بوتشيتينو يقترب من خلافة كاريك في مانشستر يونايتد.. وكونتي بديل محتمل

وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" أن التعاقد مع بوتشيتينو لن يكون مهمة سهلة من الناحية المالية، إذ يتضمن عقده مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 10 ملايين دولار، يتعين على مانشستر يونايتد دفعها حال رغبته في الحصول على خدماته.

ولا تتوقف التكلفة عند هذا الحد، إذ سيحتاج النادي الإنجليزي إلى تحمل مبالغ إضافية من أجل ضم أفراد الجهاز الفني المعاون للمدرب الأرجنتيني، الذين عملوا معه لأكثر من 10 سنوات.

وكان بوتشيتينو قد مدد تعاقده مع منتخب الولايات المتحدة قبل خمسة أشهر، ليستمر في منصبه حتى كأس العالم 2030، مستفيدًا من النتائج الإيجابية التي حققها مع الفريق. كما يمتلك معرفة جيدة بأجواء الكرة الإنجليزية، بعدما سبق له قيادة ساوثهامبتون وتوتنهام وتشيلسي.

وفي المقابل، يظهر اسم الإيطالي أنطونيو كونتي ضمن الخيارات المطروحة، مستندًا إلى سجله الحافل بالألقاب مع يوفنتوس وإنتر ميلان ونابولي، إلى جانب تجربته الناجحة مع تشيلسي، التي شهدت تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.

ورغم تأييد شريحة من جماهير مانشستر يونايتد لفكرة التعاقد مع كونتي، فإن أسلوبه الصارم وشخصيته القوية في التعامل مع اللاعبين يمثلان مصدر تحفظ داخل النادي، وهو ما قد يمنح بوتشيتينو أفضلية في سباق خلافة كاريك.

ويزداد موقف المدرب الحالي تعقيدًا مع تراجع نتائج الفريق، الذي يحتل المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط بعد مرور 10 جولات، لتصبح المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد مستقبله، وسط ترقب لتحركات إدارة النادي بشأن الجهاز الفني.

بوتشيتينو كاريك مانشستر يونايتد مايكل كاريك

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