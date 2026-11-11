قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
10 ملايين دولار تفصل «بوتشيتينو» عن مانشستر يونايتد .. هل يرحل كاريك؟
مدرب القناة يكشف كواليس تحفيز مودي شلاطة قبل مواجهة الأهلي
بعد تهديدات إيرانية باغتياله .. وزير الخزانة الأمريكي يُغادر منزله إلى قاعدة عسكرية
هل تغطي صناعة الدواء في مصر احتياجات السوق المحلية؟ .. خبير يوضح
«كينان يلدز» يُحدّد موعد عودته إلى يوفنتوس بعد غياب طويل بسبب الإصابة
«أكسيوس» عن مسئولين: حرب إيران باتت عبئاً سياسياً على «ترامب»
إعلامية: فارق الخبرات بين تامر مصطفى وباسم علي يمنح جهاز «علي ماهر» إضافة قوية
«خايفة الناس يحسدوهولي».. منى زكي تكشف سر علاقتها بأحمد حلمي والأخير يفاجئها برسالة حب على الهواء
نيويورك تايمز: أمريكا حصلت على أكثر من 12 مليار دولار من موارد فنزويلا بعد اعتقال «مادورو»
«حصار إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟».. السفارة الأمريكية تسخر من مزاعم الحوثي
تمثال ذهبي في قلب واشنطن يسخر من «ترامب» لتهرّبه من التجنيد في حرب فيتنام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«حصار إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟».. السفارة الأمريكية تسخر من مزاعم الحوثي

متحدث السفارة الأمريكية في اليمن خالد وولفسبرج
متحدث السفارة الأمريكية في اليمن خالد وولفسبرج
خاطر عبادة

سخر المتحدث باسم السفارة الأمريكية لدى اليمن، خالد وولفسبرج، من مزاعم زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي وأتباعه بشأن فرض حصار على اليمن، مؤكدًا أن الحصار الحقيقي والوحيد هو الذي تفرضه المليشيا على مدينة تعز.

أرقام أممية تدحض ادعاءات الحوثيين

واستهل وولفسبرج حديثه في مقطع مصور نشرته السفارة الأمريكية، ساخرًا من تكرار الحوثيين ادعاءات الحصار، قائلًا: «الحصار، الحصار، الحصار... حصار إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟»، مستشهدًا بأرقام صادرة عن الأمم المتحدة لتفنيد تلك المزاعم.

وأوضح أن 272 سفينة تجارية أفرغت حمولاتها في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، الخاضعة لسيطرة المليشيا، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى استمرار وصول المواد الغذائية والمشتقات النفطية والاحتياجات الأساسية عبر هذه الموانئ.

مطار صنعاء وذريعة المرضى

وتطرق إلى مزاعم الحوثيين بشأن إغلاق مطار صنعاء، موضحًا أن المليشيا تبرر مطالبها باستئناف الرحلات الجوية بالحاجة إلى نقل المدنيين والمرضى، لكنها رفضت مقترحًا لاستئناف الرحلات إلى الأردن، وأصرت على فتح رحلات إلى وجهات متعددة.

واعتبر وولفسبرج أن ما تسعى إليه المليشيا فعليًا هو تسيير رحلات مباشرة إلى إيران.

استغلال الحصار لتبرير الاعتداءات

وأكد وولفسبرج أن مليشيا الحوثي تستغل مزاعم الحصار لتبرير اعتداءاتها على اليمن والمملكة العربية السعودية، بأوامر من إيران.

الحصار الحقيقي على تعز

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الحصار الحقيقي هو الحصار القاسي الذي تفرضه المليشيا على مدينة تعز، حيث تمنع دخول المواد الغذائية والمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه، فضلًا عن بقية الاحتياجات الأساسية للسكان.

السفارة الأمريكية لدى اليمن اليمن الحوثيين خالد وولفسبرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس غدا

البرد بدأ والأمطار تقترب.. حالة الطقس من الأربعاء إلى السبت المقبل

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

موعد صرف مرتبات نوفمبر

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات نوفمبر للموظفين

الذهب

هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء

محمد صلاح

مفاجأة غير متوقعة.. طرابزون يتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبل محمد صلاح

تاجر إيراني يشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في صورة مركبة تُبرز التشابه اللافت بينهما

وشه نحس.. إيرانيون يقاطعون محل حلويات نهائيا بسبب الشبه بين صاحبه ونتنياهو

محمد الفايد ـ أرشيفية

توقيفات لأول مرة في قضية محمد الفايد.. الشرطة الفرنسية تداهم فندق ريتز وعقاراته

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

جهاز أكتوبر الجديدة يشن حملة مكثفة للقضاء على بؤر "الفريزة" وإعادة الانضباط للمدينة.. صور

جانب من الحدث

حملة مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات من المحاور الرئيسية ومواقف السيارات بالقطاع الجنوبي بمدينة 6 أكتوبر

السندات الأمريكية

ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مع تزايد التوقعات برفع الفائدة في ديسمبر

بالصور

انخفاض درجات الحرارة يزيد احتقان الجيوب الأنفية .. طريقة بسيطة لتخفيف الضغط وتسهيل التنفس في المنزل

طريقة تصريف الجيوب الأنفية في المنزل بالتدليك
طريقة تصريف الجيوب الأنفية في المنزل بالتدليك
طريقة تصريف الجيوب الأنفية في المنزل بالتدليك

بفستان أحمر أنيق .. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

10 أطعمة احذر وضعها في الإير فراير .. قد تسبّب حريقًا أو تتلف الجهاز

أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية
أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية
أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية

هل تتناول فيتامين «د» يوميًا في الشتاء؟.. مفاجأة بشأن فوائده للعظام والسرطان والخرف

لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟
لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟
لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟

فيديو

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد