«حصار إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟».. السفارة الأمريكية تسخر من مزاعم الحوثي

سخر المتحدث باسم السفارة الأمريكية لدى اليمن، خالد وولفسبرج، من مزاعم زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي وأتباعه بشأن فرض حصار على اليمن، مؤكدًا أن الحصار الحقيقي والوحيد هو الذي تفرضه المليشيا على مدينة تعز.

أرقام أممية تدحض ادعاءات الحوثيين

واستهل وولفسبرج حديثه في مقطع مصور نشرته السفارة الأمريكية، ساخرًا من تكرار الحوثيين ادعاءات الحصار، قائلًا: «الحصار، الحصار، الحصار... حصار إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟»، مستشهدًا بأرقام صادرة عن الأمم المتحدة لتفنيد تلك المزاعم.

وأوضح أن 272 سفينة تجارية أفرغت حمولاتها في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، الخاضعة لسيطرة المليشيا، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى استمرار وصول المواد الغذائية والمشتقات النفطية والاحتياجات الأساسية عبر هذه الموانئ.

مطار صنعاء وذريعة المرضى

وتطرق إلى مزاعم الحوثيين بشأن إغلاق مطار صنعاء، موضحًا أن المليشيا تبرر مطالبها باستئناف الرحلات الجوية بالحاجة إلى نقل المدنيين والمرضى، لكنها رفضت مقترحًا لاستئناف الرحلات إلى الأردن، وأصرت على فتح رحلات إلى وجهات متعددة.

واعتبر وولفسبرج أن ما تسعى إليه المليشيا فعليًا هو تسيير رحلات مباشرة إلى إيران.

استغلال الحصار لتبرير الاعتداءات

وأكد وولفسبرج أن مليشيا الحوثي تستغل مزاعم الحصار لتبرير اعتداءاتها على اليمن والمملكة العربية السعودية، بأوامر من إيران.

الحصار الحقيقي على تعز

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الحصار الحقيقي هو الحصار القاسي الذي تفرضه المليشيا على مدينة تعز، حيث تمنع دخول المواد الغذائية والمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه، فضلًا عن بقية الاحتياجات الأساسية للسكان.