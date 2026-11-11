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نيويورك تايمز: أمريكا حصلت على أكثر من 12 مليار دولار من موارد فنزويلا بعد اعتقال «مادورو»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيويورك تايمز: أمريكا حصلت على أكثر من 12 مليار دولار من موارد فنزويلا بعد اعتقال «مادورو»

نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
خاطر عبادة

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن تقرير سري يكشف حجم السيطرة المالية التي تمارسها الولايات المتحدة على فنزويلا منذ الإطاحة برئيسها نيكولاس مادورو في يناير الماضي.

وبحسب التقرير، الذي أعدته شركة الخدمات المالية العالمية "KPMG" واطلعت عليه الصحيفة الأمريكية، تلقت الحكومة الأمريكية أكثر من 12 مليار دولار من عائدات صادرات الموارد الطبيعية الفنزويلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من هذه الأموال أُعيد توزيعها على فنزويلا بعد فترة وجيزة من استلامها، دون أن يتضح ما إذا كانت قد بقيت داخل البلاد أو من هم المستفيدون النهائيون منها.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن التقرير يقدم الصورة الأكثر تفصيلاً حتى الآن لكيفية إدارة واشنطن للإيرادات الفنزويلية عبر حساب مصرفي تسيطر عليه الولايات المتحدة، وذلك بعد أن نصّبت إدارة الرئيس دونالد ترامب حكومة انتقالية موالية كلّفتها بفتح قطاع النفط الفنزويلي أمام الاستثمار الأمريكي.

ولفتت الصحيفة إلى أن التقرير كُتب قبل أيام قليلة من انتخابات التجديد النصفي، التي تعهد خلالها المشرعون الديمقراطيون مراراً بفرض المزيد من الشفافية والمساءلة على سياسة واشنطن تجاه فنزويلا.

ونقلت الصحيفة عن مساعدين لمشرعين ديمقراطيين قولهم، بعد فوز الديمقراطيين بالسيطرة على الكونجرس، إنهم سيواصلون الضغط على إدارة ترامب للكشف عن إجراءاتها لمنع الفساد في فنزويلا بعد سيطرتها على أموال البلاد.

نيكولاس مادورو أمريكا نفط فنزويلا

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