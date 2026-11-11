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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفستان أحمر أنيق .. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
آية التيجي

خطفت النجمة التركية مريم أوزرلي الأنظار بأحدث إطلالاتها التي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة أنثوية راقية باللون الأحمر، عكست ذوقها المميز وحرصها الدائم على اختيار الأزياء التي تجمع بين الأناقة والبساطة.

تفاصيل إطلالة مريم أوزرلي في أحدث صورها

ظهرت مريم أوزرلي مرتدية فستانًا طويلًا باللون الأحمر القوي، جاء بتصميم أنيق يبرز جمال قوامها، مع أكمام طويلة وقصة انسيابية تنسدل حتى الأرض، ما منحها مظهرًا يجمع بين الرقي والجاذبية.

واعتمد الفستان على تصميم مميز عند منطقة الخصر، مع تفاصيل من القماش الملتف التي أضافت لمسة من الأناقة والأنوثة إلى الإطلالة، بينما جاء الجزء الخلفي بتصميم مفتوح كشف عن الظهر، ليضفي مزيدًا من الجاذبية على التصميم.

وأكملت النجمة التركية إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة على هيئة ذيل حصان، مع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها وجمال عينيها، واختارت إكسسوارات بسيطة تمثلت في ساعة يد أنيقة، لتؤكد أن التفاصيل الهادئة قادرة على إضفاء لمسة فاخرة على الإطلالة.

مريم أوزرلي

مريم أوزرلي بإطلالة حمراء على السجادة الحمراء

ولم تكن هذه الإطلالة مجرد اختيار أنيق لفستان سهرة، إذ ظهرت مريم أوزرلي بالفستان الأحمر نفسه خلال حضورها فعالية فنية، حيث وقفت أمام الملصق الدعائي لفيلم «مروحة بال» (Muroza Bal)، في ظهور لفت الأنظار على السجادة الحمراء.

كما كشفت الصور عن جمال تصميم الفستان من الخلف، خاصة فتحة الظهر اللافتة التي منحت التصميم طابعًا عصريًا وجريئًا، مع الحفاظ على طابعه الكلاسيكي الراقي.

وتواصل مريم أوزرلي جذب اهتمام جمهورها بإطلالاتها المختلفة، إذ تحرص على مشاركة لحظاتها وأبرز ظهوراتها الفنية والأزياء التي تختارها، وهو ما يجعل صورها محط اهتمام متابعي الموضة والجمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
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بفستان أحمر أنيق .. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
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