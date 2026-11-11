بعد موجة الانتقادات .. سعد سمير يُساند علي ماهر وجهاز منتخب مصر

دافع سعد سمير، نجم الأهلي السابق، عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة علي ماهر، مطالبًا بضرورة تقييم التجربة بناءً على النتائج وما يقدمه الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، بعيدًا عن الانتقادات والسخرية التي تعرض لها مؤخرًا.

وقال سعد سمير في تصريحات تلفزيونية: «آخر كام يوم شوفت تقليل وتريقة على الجهاز الفني الجديد، أتمنى نقيم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة علي ماهر على نتايجهم واللي بيقدموه مش على حاجات تانية، وإن شاء الله نباركلهم بعد الفوز على مالاوي».

وكان علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قد أعلن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة، استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، المقرر إقامتها بتنظيم مشترك في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

موعد مباراتي مصر ومالاوي

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره مالاوي في مباراة الذهاب يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، على استاد بينجو الدولي في مالاوي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة علي ماهر إلى تحقيق نتائج إيجابية في المواجهتين، ومواصلة مشوار المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.