عمر مرموش تحت الضغط في توتنهام .. و60 مليون إسترليني تهدّد مستقبله

بات عمر مرموش، مهاجم توتنهام هوتسبير، مطالبًا بتقديم مستويات أفضل خلال الفترة المقبلة، بعدما لم ينجح في إقناع الجهاز الفني والجماهير منذ انضمامه إلى الفريق قادمًا من مانشستر سيتي، في ظل تراجع النتائج والأداء خلال الموسم الحالي 2026-2027.

وذكر موقع “Hotspur HQ” الإنجليزي، أن مرموش يأتي ضمن ثلاثة لاعبين يواجهون ضغوطًا متزايدة لإثبات أحقيتهم بالاستمرار مع توتنهام، بعد الخسارة الأخيرة أمام ليدز يونايتد بهدف دون رد، وقبل استئناف المنافسات عقب فترة التوقف الدولي.

وأشار التقرير إلى أن المهاجم المصري لم يقدم الإضافة الهجومية المنتظرة، ولا يزال مطالبًا بزيادة معدلاته التهديفية وفرض تأثير أكبر في الخط الأمامي، مقارنة بالمستوى الذي يقدمه زميله سافيو، الذي كان النادي يرغب في ضمه منذ فترة.

وتزداد الضغوط على مرموش بسبب الاتفاق المبرم مع مانشستر سيتي، والذي يتضمن بندًا يلزم توتنهام بدفع 60 مليون جنيه إسترليني بنهاية الموسم لإتمام التعاقد معه، ما يجعل مستقبله مرتبطًا بدرجة كبيرة بما سيقدمه خلال المرحلة المقبلة.

ولم يستبعد التقرير إمكانية محاولة توتنهام التفاوض مع مانشستر سيتي لإنهاء الإعارة مقابل مبلغ محدود، بدلًا من تفعيل بند الشراء، إذا استمر اللاعب في الابتعاد عن المستوى المأمول.

ولم يقتصر التقرير على مرموش، إذ وضع دومينيك سولانكي وجيمس ماديسون ضمن قائمة اللاعبين المهددين بفقدان مكانتهم في الفريق؛ بسبب تراجع المردود الهجومي بالنسبة للأول، وتكرار الإصابات والغياب عن المباريات بالنسبة للثاني.

ويأمل المدرب روبرتو دي زيربي في استغلال فترة التوقف الدولي لمعالجة مشكلات الفريق، بينما ستكون الأسابيع المقبلة فرصة مهمة لمرموش لإثبات قدرته على الاستمرار، وتجنب تحول مستقبله مع توتنهام إلى ملف مفتوح قبل نهاية الموسم.