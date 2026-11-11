فرج عامر يُوجّه نصائح بشأن استعدادات منتخب مصر للمباراتين المقبلتين

وجه فرج عامر رسالة بشأن استعدادات منتخب مصر للمباراتين المقبلتين، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن الجدل ومنح المنتخب أجواء هادئة تساعد الجهاز الفني واللاعبين على التركيز وتحقيق الفوز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: “قليل من الكلام، مزيد من الهدوء علشان المنتخب يستعد في أجواء مناسبة، والمطلوب التركيز من اجل النصر باذن الله، علمًا بأن المبارتين القادمتين مش سهلين، كما يتخيل البعض”.

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

على جانب آخر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب مالاوي، يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للمنتخب المصري، خاصة أنها تأتي في بداية مشوار المدير الفني الجديد علي ماهر مع الفراعنة، بعد توليه المسؤولية خلفًا لحسام حسن.

ومن المقرّر أن تتجدّد المواجهة بين المنتخبين يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، في لقاء الجولة الرابعة، على استاد بينجو الدولي في مالاوي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.