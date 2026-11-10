7 أفلام حظيت بدعم "ملتقى القاهرة السينمائي" تتألق في 6 مهرجانات دولية خلال عام 2026

واصل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، دعم حضور السينما العربية على الساحة الدولية، من خلال «ملتقى القاهرة السينمائي»، الذي يُقام ضمن فعاليات «أيام القاهرة لصناعة السينما»، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم.

وخلال العام الحالي 2026، استقبلت مهرجانات السينما الدولية 7 أفلام سبق أن دعمها ملتقى القاهرة السينمائي خلال دوراته السابقة بين عامي 2019 و2025، منهم فيلمان يستضيفهما مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية في عروضهما الأولى بالعالم العربي.

ويقول محمد حسين مدير ملتقى القاهرة السينمائي، إن هذا التواجد الدولي المكثف يأتي ليعزز المكانة التاريخية للملتقى بوصفه منصة الإنتاج المشترك الأنشط والأقدم في العالم العربي، ومحركاً رئيسياً لدعم حراك الخيال لدى المبدعين العرب، ومرافقتهم من مرحلة الفكرة وحتى العروض العالمية الأولى في أبرز المحافل السينمائية.

"ورشة" (In This Darkness I See You) – المخرج نديم تابت (لبنان): يسجل الفيلم الروائي عرضه العربي الأول ضمن المسابقة الرسمية الدولية في الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. الفيلم من إنتاج جورج شقير، وبطولة زياد جلاد ومارلين نعمان. وكان المشروع قد شارك في دورة الملتقى عام 2019 وهو في مرحلة التطوير تحت عنوان "ورشة" (Under Construction)، حيث حصد حينها جائزتين، بينهما جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف دولار.

"أيام الغضب: حكايات من طرابلس" (The Day of Wrath: Tales from Tripoli) – المخرجة رانيا رفاعي (لبنان):*

يعرض الفيلم غير الروائي عرضه العربي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن فعاليات مسابقة آفاق السينما العربية. واستضاف الملتقى مشروع الفيلم ضمن مشروعات ما بعد الإنتاج، وحصد جائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار إلى جانب جائزة عينية مخصصة لتجهيز الصوت.

"كلشي إلا مي" (All But My Mother) – المخرج محسن البصري (المغرب):

حصل مشروع الفيلم على دعم ملتقى القاهرة السينمائي خلال مرحلة التطوير في دورة 2022 تحت عنوانه السابق "بيلا" (Bella)، وفاز بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار.

*"المحطة" (The Station) – المخرجة سارة اسحق (اليمن):*

كان المشروع قد اختير للمشاركة في دورة عام 2019 من ملتقى القاهرة السينمائي، وفاز بجائزة نقدية بلغت قيمتها 15 ألف دولار.

*"الثوار لا يموتون أبداً" (Revolutionaries Never Die) – المخرج مهند يعقوبي (فلسطين):*

مشروع الفيلم قد شارك في مرحلة ما بعد الإنتاج بملتقى القاهرة السينمائي، ونال الجائزة الرسمية لأفضل مشروع في هذه المرحلة بقيمة 10 آلاف دولار.

"مافيش راجل بيعيط" (Big Boys Don't Cry) – المخرج محمد مصطفى (مصر):

تلقى المشروع دعم ملتقى القاهرة السينمائي في مرحلتين: الأولى عام 2019 في مرحلة التطوير، والثانية عام 2024 في مرحلة ما بعد الإنتاج، حيث حصد جائزتين.

"عودة كابتن كابونجا" (The Return of Captain Kabonga) – المخرج أمير الشناوي (مصر):

شارك مشروع الفيلم في دورة الملتقى عام 2021 في مرحلة التطوير تحت عنوان "الحلم الأمريكي" (American Dream)، وحصل على جائزتين دعمتا مسيرته الإنتاجية.

يعكس هذا الحضور البارز للأفلام الفائزة بدعم "ملتقى القاهرة السينمائي" نجاح الاستراتيجية المحدثة للملتقى، والتي تستهدف مرافقة صناع الأفلام عبر أنشطة وبرامج ممتدة طوال العام، وتحويل الشراكات والجوائز إلى أطر عمل مستدامة تفتح آفاق التوزيع والإنتاج المشترك أمام السينما العربية على الساحة الدولية.

عن ملتقى القاهرة السينمائي

يُعد ملتقى القاهرة السينمائي إحدى المنصات المهنية الرئيسية ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، ويهدف إلى دعم المشروعات السينمائية العربية في مراحل التطوير وما بعد الإنتاج، من خلال ربط صناعها بالمنتجين والموزعين وصناديق الدعم والمؤسسات السينمائية الدولية، بما يعزز فرص الإنتاج المشترك ووصول الأفلام إلى الأسواق والجمهور. ويواصل الملتقى دوره في اكتشاف المواهب السينمائية الجديدة ودعم التجارب الإبداعية الواعدة، عبر اللقاءات المهنية والجوائز وفرص الدعم التي تقدمها المؤسسات والجهات الشريكة، في إطار جهود أيام القاهرة لصناعة السينما لتعزيز التعاون وتطوير صناعة الأفلام العربية.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفل هذا العام بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976. ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحمل الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويواصل دوره منصةً دوليةً للتبادل الثقافي والاحتفاء بالفن السينمائي.