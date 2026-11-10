اعتقال أحد كبار أفراد الجيش الأمريكي في بريطانيا للاشتباه بتجسسه لصالح روسيا

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية اعتقال أحد كبار أفراد الجيش الأمريكي، للاشتباه في ارتكابه جرائم بموجب قانون الأمن القومي، تتعلق بروسيا.

شرطة مكافحة الإرهاب



وأُلقي القبض على الرجل، البالغ من العمر 41 عامًا، بالقرب من مدينة غلوستر، اليوم الثلاثاء.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب بلندن، في بيان، إن الرجل اعتُقل بموجب المادتين الأولى والثالثة من قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023.

وتتعلق المادة الأولى بالحصول على معلومات محمية أو الكشف عنها، فيما تتعلق المادة الثالثة بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي.

وفي إطار التحقيق، يُجري الضباط عمليات تفتيش في موقعين بمقاطعة غلوسترشير.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، كاش باتيل، في بيان، إن هذا الاعتقال المهم يتعلق بادعاءات بالتجسس، وهو أمر يثير بالغ القلق بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف أنه في الوقت الذي لا يزال فيه التحقيق مستمرًا، فإنه يريد توجيه رسالة واضحة مفادها أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لن يتسامح مع أي شخص ينتهك قسم الولاء للولايات المتحدة، وتُعرّض أفعاله الأمن القومي الأمريكي وأمن الشركاء للخطر.

من جانبها، وصفت نائبة مساعد المفوض في شرطة مكافحة الإرهاب، فيكي إيفانز، عملية الاعتقال بأنها مهمة، مؤكدة أن الاتهامات خطيرة وأن التحقيق لا يزال مستمرًا.

ويقبع الجندي حاليًا قيد الاحتجاز في أحد مراكز الشرطة بالعاصمة لندن.

وقال العميد شون ستينشون، القائد العام لقيادة مكافحة التجسس بالجيش الأمريكي، إن السلوك المزعوم لأحد كبار الجنود، الذي أُوكلت إليه مسؤولية التعامل مع معلومات حساسة، يمثل تذكيرًا مقلقًا بأن التهديدات الداخلية حقيقية ومستمرة.

وحثّ كل من يعتقد أنه شاهد أمرًا مريبًا على الإبلاغ عنه إلى مكتب مكافحة التجسس المحلي التابع له.