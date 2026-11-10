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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

موقف حاسم من الإدارة.. هل يرحل سفيان بن جديدة عن الأهلي في يناير؟

سفيان بن جديدة
سفيان بن جديدة
محمود أحمد

لم يعد مستقبل المغربي سفيان بن جديدة مع النادي الأهلي مرتبطًا فقط بما يقدمه المهاجم داخل المستطيل الأخضر بعدما دخل اسمه دائرة التكهنات بشأن إمكانية العودة إلى الدوري المغربي عبر بوابة الوداد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل بحث الفريق المغربي عن تدعيم خطه الهجومي مقابل تمسك إدارة القلعة الحمراء باستمرار اللاعب ومنحه فرصة جديدة لإثبات قدراته.

وأعاد ارتباط بن جديدة بالوداد فتح ملف تجربته مع الأهلي خاصة أن المهاجم المغربي لم يصل حتى الآن إلى المعدلات التهديفية المنتظرة منه في منافسات الدوري المصري رغم نجاحه في صناعة هدفين وتسجيل أهداف خلال مشاركاته في بطولة الكأس وهو ما جعل الحديث عن مستقبله يتجاوز حدود الشائعات التقليدية بشأن الانتقالات ليطرح تساؤلًا مهمًا حول مدى قدرة اللاعب على تغيير وضعيته داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة.

لكن المؤشرات القادمة من داخل الأهلي لا تعكس وجود اتجاه للتخلي عن المهاجم المغربي إذ تتمسك إدارة الكرة باستمراره وترفض التعامل مع اسمه باعتباره أحد المرشحين للرحيل في يناير في وقت ينتظر فيه الجهاز الفني بقيادة مواطنه الحسين عموتة الاستفادة من إمكاناته بصورة أكبر خلال المباريات المقبلة.

الأهلي يغلق الباب أمام رحيل بن جديدة

تحسم إدارة الكرة بالأهلي موقفها من مستقبل سفيان بن جديدة بالتأكيد على أن اللاعب ليس مطروحًا للبيع وأن النادي لا يخطط للتخلي عن خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية رغم الأنباء التي ربطت اسمه بإمكانية الانتقال إلى الوداد المغربي على سبيل الإعارة.

وبحسب مصدر مسؤول داخل الأهلي فإن موقف النادي من المهاجم المغربي واضح ويتمثل في استمراره ضمن صفوف الفريق وهو ما يجعل الإدارة غير معنية بالدخول في جدل بشأن الأنباء المتداولة حول رغبة الوداد في ضمه أو وجود تحركات للحصول على خدماته.

الوداد يراقب الموقف.. والإعارة تظل مجرد أنباء

على الجانب الآخر ارتبط اسم سفيان بن جديدة بالعودة إلى الملاعب المغربية بعدما تردد اهتمام الوداد الرياضي بالحصول على خدماته خلال ميركاتو يناير في إطار سعي النادي لتدعيم مركز رأس الحربة بعناصر تمتلك القدرة على صناعة الفارق في النصف الثاني من الموسم.

وتشير الأنباء المتداولة إلى أن الوداد يدرس فكرة استعارة المهاجم المغربي من الأهلي باعتبارها صيغة قد تمنحه فرصة الاستفادة من خدمات اللاعب دون تحمل أعباء التعاقد النهائي خاصة في ظل معرفته السابقة بأجواء الدوري المغربي.

لكن هذا السيناريو لم يصل حتى الآن إلى مرحلة المفاوضات الرسمية إذ لا توجد اتصالات مؤكدة بين إدارة الوداد ومسؤولي الأهلي كما لم يحدث تواصل رسمي مع اللاعب بشأن انتقال محتمل خلال يناير.

وبالتالي فإن وجود بن جديدة ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم هجوم الوداد لا يعني اقتراب إتمام الصفقة خصوصًا أن موقف الأهلي المعلن يمثل عقبة أساسية أمام أي تحرك في ظل عدم وجود نية لدى الإدارة الحمراء لمناقشة رحيله في الوقت الحالي.

أرقام بن جديدة تفتح باب التساؤلات داخل الأهلي

بعيدًا عن الأنباء المرتبطة بالانتقالات تظل أرقام سفيان بن جديدة مع الأهلي أحد العوامل التي تفرض نفسها عند تقييم تجربته حتى الآن بعدما لم يتمكن من تسجيل أي هدف في منافسات الدوري المصري مكتفيًا بصناعة هدفين مقابل نجاحه في هز الشباك خلال بطولة الكأس.

وهذه الأرقام تضع المهاجم المغربي أمام تحدٍ واضح في الفترة المقبلة خاصة أن مركز رأس الحربة في الأهلي يرتبط دائمًا بضغوط كبيرة ولا يقتصر تقييم اللاعب فيه على التحركات أو المجهود داخل الملعب وإنما يمتد إلى قدرته على ترجمة الفرص إلى أهداف والمساهمة المباشرة في حسم المباريات.

ومع ذلك لا تنظر إدارة الأهلي إلى الأرقام الحالية باعتبارها حكمًا نهائيًا على تجربة اللاعب إذ تراهن على قدرته على استعادة الفاعلية الهجومية التي ظهر بها مع المغرب الفاسي وتنتظر منه استغلال الفرص التي سيحصل عليها خلال المرحلة المقبلة.

كما أن وجود عموتة على رأس القيادة الفنية قد يمنح بن جديدة فرصة مهمة لتطوير مستواه في ظل معرفة المدير الفني المغربي بخصائص اللاعب والكرة المغربية وقدرته على تحديد الأدوار التي يمكن أن يقدم من خلالها أفضل مردود هجومي.

برنامج بدني خاص قبل مواجهة بيراميدز

وفي إطار خطة تجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة يركز الجهاز الفني للأهلي على رفع معدلات اللياقة البدنية لسفيان بن جديدة إلى جانب بقية اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية من أجل الوصول به إلى أفضل حالة بدنية قبل استئناف المنافسات.

ويأتي هذا التوجه في توقيت مهم بالنسبة للمهاجم المغربي الذي يحتاج إلى الاستفادة من فترة التوقف لاستعادة جاهزيته والوصول إلى المستوى الذي يساعده على تنفيذ المتطلبات الفنية للجهاز الفني خاصة مع اقتراب مواجهة بيراميدز في الدوري المصري.

وكان الجهاز الفني قد منح لاعبي الأهلي راحة لمدة 4 أيام على أن يعود الفريق إلى التدريبات لبدء الاستعداد للمواجهة المقبلة مع الاهتمام بالجوانب البدنية والفنية وتجهيز العناصر المتاحة بعد انضمام عدد من اللاعبين إلى معسكرات المنتخبات الوطنية.

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