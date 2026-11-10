إدارة الزمالك تقرر التواجد في بعثات فريق الكرة بدوري الأبطال

قال الإعلامي خالد الغندور إن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تواجد رئيس بعثة لكل سفرية للفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال دور المجموعات بدلا من الاعتماد على عبد الناصر محمد ومنحه فرصة للتركيز في عمله كمدير للكرة بشكل كامل.

وتابع الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه "ستاد المحور" أن قرار الإدارة جاء بعد ظهور عدة أزمات في بعثة رواندا الأخيرة حتى لا تظهر أي مواقف أخرى.

مباريات الزمالك القادمة

في سباق آخر قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، إن الفريق الأول لكرة القدم سيخوض مباراة ودية أمام فريق الاتحاد السكندري يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر الجاري، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يواجه الاتحاد السكندري ودياً

وأضاف مدير الكرة أن الفريق سيخوض مباراة ودية أخرى يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر الجاري، ويتم الاتفاق على طرفها الثاني في الفترة الحالية.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته يوم الأربعاء المقبل على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لخوض مباراة الجونة المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.