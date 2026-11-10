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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"بيتكوين" تتخطى 74 ألف دولار رغم استمرار نزوح الاستثمارات من صناديقها

"بيتكوين" تتخطى 74 ألف دولار رغم استمرار نزوح الاستثمارات من صناديقها
"بيتكوين" تتخطى 74 ألف دولار رغم استمرار نزوح الاستثمارات من صناديقها
أ ش أ

ارتفعت عملة "بيتكوين" فوق مستوى 74 ألف دولار خلال تعاملات اليوم / الثلاثاء /، رغم استمرار التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بها، في ظل ضبابية المشهد التنظيمي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة وترقب بيانات التضخم الأمريكية.

وزادت "بيتكوين" بنسبة 0.4% لتصل إلى 74 ألفا و749.10 دولار، بعدما تكبدت أكبر عملة مشفرة في العالم خسائر حادة عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الأسبوع الماضي، قبل أن تستعيد جزءا من خسائرها خلال تعاملات هذا الأسبوع.

وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى، تراجعت عملة "إيثريوم"، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.2% إلى 2125.42 دولار، بينما ارتفعت "XRP" بنسبة 0.7%، وانخفضت "سولانا" بنسبة 0.4%، في حين صعدت "كاردانو" بنسبة 2.4%، و"BNB" بنسبة 1.4%.

وفي سوق العملات المشفرة ذات الطابع الترفيهي المعروفة باسم "عملات الميم"، ارتفعت "دوجكوين" بنسبة 2%، بينما تراجعت عملة "$TRUMP" بنسبة 1.8%، لتظل قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمار، أظهرت بيانات منصة "SoSoValue" تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بعملة "بيتكوين" تدفقات خارجة بقيمة 201 مليون دولار يوم الاثنين، لتواصل موجة النزوح التي تجاوزت 1.2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وهو ما حدّ من تعافي العملة.

وتراجعت معنويات المستثمرين تجاه الأصول المشفرة في ظل تزايد الضبابية بشأن المشهد التنظيمي في الولايات المتحدة، مع مخاوف من اتجاه الديمقراطيين إلى تشديد الرقابة على القطاع، خاصة مع ترشيح السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، المعروفة بانتقاداتها للعملات المشفرة، لتولي رئاسة لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ؛ بما قد يمهد لمزيد من التدقيق والقيود التنظيمية.

وأبقى ترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر المتداولين في حالة حذر، إذ يُنتظر أن تكشف عن وتيرة التضخم ومدى استمرار الضغوط السعرية؛ بما قد يؤثر في توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.

ومن شأن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة أن يعزز التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة، وهو ما يشكل ضغطا على الأصول عالية المخاطر، ومن بينها العملات المشفرة.

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