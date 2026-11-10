بوتشيتينو يقترب من خلافة كاريك في مانشستر يونايتد.. والإدارة تدرس عدة أسماء

تزايدت الضغوط على مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، في ظل تراجع نتائج الفريق وابتعاده عن المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وسط تكهنات متصاعدة بشأن إمكانية إجراء تغيير على رأس الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني الحالي لمنتخب الولايات المتحدة، يدرس العودة إلى أجواء الدوري الإنجليزي، من بوابة مانشستر يونايتد، في ظل طرح اسمه ضمن أبرز المرشحين لخلافة كاريك.

من جانبها، كشفت صحيفة "ذا أثليتيك" أن إدارة النادي بدأت دراسة عدد من البدائل المحتملة، تحسبًا لاتخاذ قرار برحيل المدرب الحالي، الذي بات مستقبله محل شك بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن بوتشيتينو يحظى بتقدير داخل أروقة مانشستر يونايتد، إلى جانب إيدي هاو، المدير الفني السابق لنيوكاسل، ويوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، باعتبارهم من أبرز الأسماء المطروحة على طاولة الإدارة.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة "ذا جارديان" إلى أن جيسون ويلكوكس، المدير الرياضي للنادي، لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل كاريك، رغم منحه فرصة إضافية لتحسين النتائج خلال المواجهات المرتقبة أمام تشيلسي وروما وأستون فيلا.

ورغم تصاعد الحديث عن التغيير، أكدت صحيفة "تليجراف" أن إدارة مانشستر يونايتد لا ترغب في التسرع بحسم مصير المدرب، وتفضل تقييم الموقف ودراسة الخيارات المتاحة قبل اتخاذ قرار نهائي.

وتعيش جماهير مانشستر يونايتد حالة من القلق بسبب تراجع أداء الفريق ووجوده في منطقة الهبوط، بينما تتزايد الضغوط على الإدارة لإيجاد مخرج من الأزمة واستعادة الاستقرار الفني قبل فوات الأوان.