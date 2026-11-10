فايننشال تايمز: نتنياهو يضغط على ترامب يوميًا لاستئناف الحرب مع إيران.. وقادة الخليج يتحركون لمنع التصعيد

كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري اتصالات يومية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للضغط من أجل استئناف الحرب ضد إيران، رغم التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على المناقشات قوله إن نتنياهو يتصل بترامب يوميًا لحثه على استئناف القتال، مشيرًا إلى أن شخصيات داخل البيت الأبيض وخارجه تحاول مواجهة هذه الضغوط ومنع تجدد المواجهة العسكرية، في وقت يطالب فيه قادة إقليميون الرئيس الأمريكي بعدم التصعيد وإعطاء المفاوضات فرصة أكبر.

وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن مصدر آخر مطلع على الأوضاع في إسرائيل أن نتنياهو يرغب في استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، لكنه أشار إلى عدم وجود حملة منسقة حاليًا لإقناع ترامب باتخاذ هذه الخطوة.

وأثارت مساعي نتنياهو مخاوف لدى عدد من القادة العرب والمسلمين، خشية أن يؤدي تجدد المواجهات إلى رد إيراني واسع النطاق وزيادة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.

وفي تصريحات تعكس موقف الإدارة الأمريكية، قال ترامب، الاثنين، إن حلفاء واشنطن في الخليج يعارضون شن حملة عسكرية جديدة ضد طهران، مشيرًا إلى أن قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت تفضل الإبقاء على الوضع الراهن.

وجاءت تصريحات ترامب عقب محادثات أجراها مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مؤكدًا وجود «زخم إيجابي» نحو إنهاء الحرب، وأن استئناف الضربات الأمريكية ضد إيران يبدو غير مرجح في الوقت الحالي.

وبحسب «فايننشال تايمز»، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اتصالات مع ترامب خلال الأيام الأخيرة، لحثه على منح المسار الدبلوماسي مزيدًا من الوقت، وسط مخاوف من أن يؤدي تجدد القتال إلى رد إيراني أوسع يهدد استقرار المنطقة.

في المقابل، حذرت إيران من أنها مستعدة للرد على أي هجمات جديدة، مع التلويح بإمكانية توسيع نطاق المواجهة إلى ما يتجاوز الشرق الأوسط.

وعلى المسار الدبلوماسي، تواصل الأطراف الوسيطة محاولاتها لكسر الجمود بين واشنطن وطهران والتوصل إلى اتفاق مؤقت ينهي المواجهة، وسط خلافات بشأن شروط التهدئة والملفات العالقة.

وأفادت تقاير بحدوث تقدم في المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء القطري مع ترامب ونائبه جيه دي فانس، بهدف تقريب وجهات النظر بين الجانبين ودفع المفاوضات إلى الأمام.

في المقابل، نفت مصادر إيرانية صحة تقارير تحدثت عن مفاوضات لإعادة فتح مضيق هرمز مقابل الإفراج عن 8 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، ونقلت وكالة فارس عن مسؤول إيراني أن طهران تتمسك بسبعة شروط أبلغت بها واشنطن، تشمل رفع الحصار البحري والعقوبات أحادية الجانب، والإفراج عن الأصول المجمدة، وإنهاء الحرب.