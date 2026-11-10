النفط يواصل تراجعه بعد تصريحات ترامب بشأن تجنب استئناف ضرب إيران

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مواصلة خسائر الجلسة السابقة، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم وجود ضرورة لشن عمليات عسكرية جديدة ضد إيران في الوقت الراهن، ما خفف المخاوف بشأن احتمال حدوث اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتا، بما يعادل 0.23%، لتسجل 92.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:02 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا، أو 0.40%، إلى 86.50 دولار للبرميل.

وفي تعاملات لاحقة، تعمقت الخسائر، إذ هبط خام برنت بنحو دولار إلى 91.56 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود الخام الأمريكي بنحو دولار لتصل إلى 85.79 دولار للبرميل.

وكان خام برنت قد أنهى تعاملات الجلسة السابقة على انخفاض بنسبة 5.85%، بعدما سجل خلال التداولات أدنى مستوياته منذ 31 أغسطس الماضي.

وجاء تراجع الأسعار عقب تصريحات أدلى بها ترامب، الاثنين، أكد خلالها عزمه التريث وعدم شن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران في المرحلة الحالية، استجابة لمناشدات من دول في المنطقة لتجنب التصعيد.

وفي تصريحات لوكالة «رويترز»، وظهور لاحق في قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض، أوضح ترامب أنه يعتزم الإبقاء على الحصار البحري في مضيق هرمز خلال الفترة الراهنة، رغم التراجع عن خيار توجيه ضربات عسكرية جديدة.

من جانبه، قال تيم ووترر، المحلل لدى شركة «كيه سي إم تريد»، إن أسواق النفط لا تزال تتفاعل مع اللهجة الأكثر تصالحية التي يتبناها ترامب تجاه إيران منذ انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وأضاف أن الهجمات على السفن في مضيق هرمز، رغم استمرارها، لم تصل إلى مستوى من التصعيد يفرض إضافة علاوة مخاطر جديدة على أسعار النفط.

وفي المقابل، أعرب مسؤولون أمريكيون كبار عن تشككهم في فرص التوصل إلى اتفاق سلام وشيك بين واشنطن وطهران، ما يبقي حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات النفطية والتطورات الجيوسياسية في المنطقة.

وعلى صعيد الإمدادات، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» خلال أكتوبر الماضي، مدفوعا بزيادة الإنتاج في السعودية والكويت والعراق، رغم استمرار القيود المفروضة على الصادرات.