قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة
هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر
اطووا أوراقكم.. رضائي يطالب أمريكا بالاستسلام للشروط الإيرانية السبعة
هل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر تقضي الحوائج؟.. فيها 5 عجائب
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟
حتحوت يكشف رد فعل ياسر إبراهيم بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر
محمد عبدالجليل: حسام حسن سيعود لتدريب منتخب مصر بعد عامين
حسن الخاتمة.. وفاة مسن خلال أداء صلاة الفجر داخل مسجد في المنوفية
بعد اعتزاله دوليًا.. الاتحاد البرتغالي يكرم كريستيانو رونالدو برسالة مؤثرة
أرفض عالم السياسة.. وايت يرفض عرض ترامب ليكون المتحدث باسم البيت الأبيض
صلاة قيام الليل .. حافظ عليها للفوز بـ11 هدية ربانية في الدنيا والآخرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يفاجئ الجميع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر تقضي الحوائج؟.. فيها 5 عجائب

سورة يس بعد الفجر
سورة يس بعد الفجر
أمل فوزي

لعل ما يجعل السؤال عن هل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر تقضي الحوائج ؟، مطروحًا وبقوة هو فضل هذه السورة وكذلك بركة وقت الفجر المبارك، وأيضًا نفحات صلاة الفجر وهي أول صلوات النهار اليومية المكتوبة، والتي خصها الله تعالى بمزيد من الفضل ، ومن هنا وحيث يجمع سؤال : هل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر تقضي الحوائج عدة بركات لتصب في حوائجنا المعلقة وأمنياتنا المستحيلة ، تأتي أهميته ويزيد طرحه.

هل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر تقضي الحوائج

ورد عن مسألة هل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر تقضي الحوائج ؟، أنه ورد في السنة النبوية المطهرة الحث على ذكر الله تعالى بعد صلاة الفجر؛ ومن ذلك ما رواه الإمام الترمذي في «جامعه» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ؛ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّة».

وبناء عليه قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر تعد من أعظم الذكر ،حيث إنها قراءة القرآن الكريم، وقد ورد الأمر الشرعي بقراءته مطلقًا، والأمر المطلق يقتضي عموم الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، فامتثاله يحصل بالقراءة فرادى أو جماعات، سرًّا أو جهرًا، ولا يجوز تقييده بهيئة دون هيئة إلا بدليل.

وبناء على ما سبق فلا مانع من قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر ، ولا بأس بالمواظبة على قراءة يس بعد صلاة الفجر ، ولكن بشرط أن يتم ذلك بشكل ليس فيه تشويش على بقية الذاكرين وقُرّاء كتاب الله تعالى؛ استرشادًا بالأدب النبوي الكريم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ» رواه الإمام مالك في "الموطأ" والإمام أحمد في "المسند".

فضل سورة يس

ورد فيها أن من أراد أن يقضي الله حاجته فعليه ان يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلى ركعتين صلاة الحاجة، إلا أن هناك أمر آخر وهو سورة يس، حيث علمنا أهل الله أن سورة يس فيها سر لما قرئت له، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نجرب مع الله، فنقرأ القرآن كله تقربًا للمولى عز وجل.

وورد فيها أن سورة يس فيها تفريجًا للهموم وقضاءً للحوائج وشفاءً للأمراض ورحمة للأموات وأسرار عظيمة، ولكن لها خصوصية عن باقي سور القرآن الكريم، فالزام يس بيقينك بالإخلاص يعطيك المولى عز وجل ما تحتاجه.

ورد بسورة يس سبع آيات جاء بآخرها كلمة «مبين»، وهناك أربع طرق للدعاء بهذه السورة لقضاء الحوائج، وأول تلك الطرق الأربع هي قراءة السورة كاملة ثم الدعاء بعدها، والثانية أن يردد قارئها الآيات السبع التي ورد بها كلمة «مبين» سبع مرات، والقول الثالث هو ترديد كلمة «مبين» فقط عند قراءتها، والقول الرابع بالدعاء عند الوصول للآية التي ورد بها كلمة «مبين».

سورة يس

تعد سورة يس  من سور القرآن الكريم المكية، وعدد آياتها ثلاث وثمانون آية، وهي سورة عظيمة تركز على قضية البعث والنشور، كما تتطرق إلى مواضيع مهمة سورة يس كالسور المكية تتناول قضية توحيد الربوبية والألوهية وعذاب من لا يؤمن بها، كما أنّ فواصل سورة يس قصيرة ولها إيقاع عجيب في نفوس المؤمنين، وقد وصف النبي –صلى الله عليه وسلم- سورة يس بأنها قلب القرآن.
 

هل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر تقضي الحوائج قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر تقضي الحوائج هل قراءة سورة يس بعد الفجر تقضي الحوائج قراءة سورة يس بعد الفجر تقضي الحوائج هل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء

رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء

الطقس غدا

الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة تضرب بعض المحافظات

احمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يطلب 100 مليون جنيه للمشاركة في مشهد بمسلسل «عشماوي» مع محمد رمضان

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنوك المصرية

ارتفع من جديد .. سعر الريال السعودي وصل لكام في البنوك اليوم الإثنين؟

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يرتفع في مصر تزامنا مع الارتفاع العالمي.. وزيادة مفاجئة في عيار 21 و24 اليوم

أسعار الوقود اليوم في مصر 9 نوفمبر 2026.. البنزين والسولار والبوتاجاز

أسعار الوقود اليوم في مصر الآن .. البنزين والسولار والبوتاجاز

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026.. جدول الأجور الجديد بعد الزيادة لجميع الدرجات الوظيفية

إيران وأمريكا

مليارات مقابل اليورانيوم.. صفقة قطرية باكستانية لإنهاء المواجهة الأمريكية الإيرانية

ترشيحاتنا

ناصر ماهر

بشير التابعي: ناصر ماهر أفضل بديل لإمام عاشور في منتخب مصر

فراس البريكان

غياب فراس البريكان عن حفل جوائز آسيا قد يحرمه من جائزة أفضل لاعب

الأهلي وبيراميدز

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة.. صراع القمة يشتعل

بالصور

خدمات تنظيم الأسرة مجانًا.. أماكن الحصول على اللولب والحبوب وحقن منع الحمل

تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة

منهم فاروق فلوكس ومدحت العدل وآسر ياسين.. تعرف على تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

تحذيرات ابل

99 دولة تحت التهديد.. ماذا يحدث لمستخدمي آيفون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد