بعد اعتزاله دوليًا.. الاتحاد البرتغالي يكرم كريستيانو رونالدو برسالة مؤثرة

حرص الاتحاد البرتغالي لكرة القدم على تكريم الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ونجم النصر السعودي، عقب إعلانه اعتزال اللعب الدولي، تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الحافلة بقميص المنتخب، والتي امتدت لأكثر من عقدين.

رسالة خاصة من الاتحاد البرتغالي إلى رونالدو

ووضع الاتحاد البرتغالي رسالة تقديرية على واجهة مقره الرئيسي بمدينة أويراش، بالقرب من العاصمة لشبونة، حملت عبارة «Obrigado, Capitão»، وتعني «شكرًا أيها القائد»، في لفتة تعكس حجم التقدير الذي يحظى به رونالدو داخل بلاده.

وذكرت إذاعة «Golo FM» البرتغالية، الإثنين، أن الرسالة ظهرت على واجهة المقر بعد أربعة أيام من إعلان النجم البرتغالي نهاية مشواره الدولي، لتكون بمثابة تحية لمسيرته الاستثنائية وما حققه من إنجازات وأرقام قياسية.

وكان الاتحاد البرتغالي قد أصدر بيانًا رسميًا عقب إعلان الاعتزال، أشاد خلاله بما قدمه رونالدو للمنتخب على مدار سنوات طويلة، مؤكدًا أنه سيظل جزءًا مهمًا من تاريخ كرة القدم البرتغالية.

وقال الاتحاد في بيانه: «شكرًا لك على كل شيء، أيها القائد! سيظل هذا بيتك دائمًا»، كما أعلن عزمه تنظيم حفل تكريم خاص لرونالدو، بمشاركة الجماهير، احتفاءً بمسيرته الدولية.

أرقام وإنجازات تاريخية في مسيرة رونالدو الدولية

وترك رونالدو بصمة استثنائية مع منتخب البرتغال، بعدما خاض 234 مباراة دولية سجل خلالها 146 هدفًا، ليصبح أحد أبرز الهدافين في تاريخ المنتخبات الوطنية.

كما قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية عام 2016، إلى جانب الفوز بدوري الأمم الأوروبية في نسختي 2019 و2025، ليختتم مسيرة دولية حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية.

ورغم نهاية مشواره مع المنتخب، يواصل رونالدو مسيرته الاحترافية بقميص النصر السعودي، ساعيًا إلى إضافة المزيد من الإنجازات إلى سجله، ومواصلة كتابة التاريخ على مستوى الأندية.