ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يفاجئ الجميع

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 ارتفاعا جديدا مع بداية التعاملات، بعد أن واصلت الصعود حتى ختام تعاملات أمس الاثنين، تزامنا مع الارتفاع العالمي في سعر الأوقية، وجاء الارتفاع ليشمل جميع أعيرة الذهب في سوق الصاغة، وسط حالة من الترقب بين المواطنين لحركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتصدر عيار 21 المشهد، باعتباره الأكثر طلبا وانتشارا في مصر، بعد أن سجل اليوم 6265 جنيها للشراء، و6245 جنيها للبيع، في مستوى جديد يعكس حالة الصعود القوية التي يشهدها السوق.

ويهتم المواطنون بمتابعة عيار 21 بشكل خاص، لأنه هو العيار الأساسي في شراء المشغولات الذهبية في مصر، خاصة للمقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 في مصر

سعر الذهب عيار 24: شراء 7160 جنيها، بيع 7137 جنيها

سعر الذهب عيار 22: شراء 6563 جنيها، بيع 6542 جنيها

سعر الذهب عيار 21: شراء 6265 جنيها، بيع 6245 جنيها

سعر الذهب عيار 18: شراء 5370 جنيها، بيع 5353 جنيها

سعر الذهب عيار 12: شراء 3580 جنيها، بيع 3568 جنيها

سعر أونصة الذهب: شراء 222701 جنيه، بيع 221986 جنيها

سعر جنيه الذهب: شراء 50120 جنيها، بيع 49960 جنيها