الذهب يقفز 1.5 بالمئة ويتخطى 4126 دولارا اليوم مع تراجع الدولار والنفط وترقب بيانات التضخم الأمريكية

صعدت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين، إذ أدى تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط الخام إلى تهدئة المخاوف بشأن التضخم، في وقت ​يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وزاد الذهب ‌في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 4126.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1426 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.5 بالمئة إلى 4135.50 دولار، وفقاً لرويترز.

وقال جيم ويكوف، محلل الأسواق لدى أمريكان جولد إكستشينج "نشهد انخفاضا في ​مؤشر الدولار في أول أيام أسبوع التداول".

وأوضح "نشهد اليوم انخفاضا في أسعار النفط الخام، مما ​يشير إلى انحسار المخاوف من التضخم، وهذا أمر إيجابي لأسواق الذهب والفضة، إذ ⁠إن تراجع المخاوف من التضخم سيسمح للبنوك المركزية باتباع سياسات نقدية أكثر تيسيرا".

وتراجع الدولار، مما ​جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أرخص للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

أسعار النفط

وانخفضت أسعار النفط بعدما قلل الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب من احتمال شن ضربات جديدة على إيران، لكن هجمات استهدفت سفنا بالقرب من مضيق هرمز أبقت على المخاوف بشأن الإمدادات.

وأجج ارتفاع أسعار الطاقة مخاوف التضخم منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أواخر ​فبراير شباط. ويفرض ارتفاع التضخم على البنوك المركزية الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ​للسيطرة على ضغوط الأسعار.

ورغم أن الذهب يعد تقليديا ملاذا آمنا، فإنه يفقد جاذبيته أمام الأصول المدرة للعائد في ‌بيئة أسعار ⁠الفائدة المرتفعة.

وكان الذهب ارتفع بنحو خمسة بالمئة الأسبوع الماضي، عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونجرس الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي، وهي نتيجة عززت الآمال في إنهاء الحرب مع إيران.

لكن الأسعار تراجعت بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع يوم الجمعة التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي ​الاتحادي أسعار الفائدة مرتفعة ​لفترة أطول.

وتشير أداة فيد ⁠ووتش التابعة لمجموعة سي.إن.إي إلى أن المتعاملين يرون احتمالا قدره 80.5 بالمئة بأن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في ديسمبر.

وينصب تركيز الأسواق ​الآن على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الثلاثاء، ​وبيانات أسعار ⁠المنتجين يوم الجمعة، والتي قد تسهم في تقديم مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي الصيني نحو 25.8 طن من الذهب إلى احتياطياته في أكتوبر تشرين الأول، في أكبر عملية شراء شهرية في ⁠ثلاث سنوات، ​وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ​الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 52.61 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1561.57 دولار، وتقدم البلاديوم 0.5 بالمئة ​إلى 1028.57 دولار.