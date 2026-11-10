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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمير صبري: تعميق الصناعة المحلية يتطلب زيادة المكون المصري وتوطين التكنولوجيا

الصناعة
الصناعة
محمود محسن

أكد الدكتور سمير صبري، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في توطين الصناعة، حيث تقترب النسبة من 95%، مقابل نحو 30% فقط لتعميق التصنيع، مشددًا على ضرورة زيادة القيمة المضافة والمكون المحلي في المنتجات.

وقال سمير صبري، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن تطوير الصناعة يمر بثلاث مراحل تبدأ بتوطين الإنتاج، ثم تعميق الصناعة عبر توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج محليًا، وصولًا إلى امتلاك التكنولوجيا والقدرة على تطوير المنتجات وخطوط الإنتاج.

وأشار إلى أهمية دعم البحث العلمي والجامعات ومراكز التطوير الصناعي لتحقيق هذه الأهداف، لافتًا إلى النجاحات التي حققتها بعض القطاعات، مثل الأسمنت والحديد والصلب والسيراميك والمنسوجات.

القطاعات الصناعية 

وتابع أن مصر تمتلك بنية تحتية مؤهلة لدعم التوسع الصناعي، مشيرًا إلى تحسن سمعة المنتجات المصرية عالميًا، ووجود استراتيجية حكومية تستهدف تطوير القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

الدكتور سمير صبري لجنة الصناعة مجلس النواب الصناعة التصنيع

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