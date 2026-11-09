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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع الاستثمارات في قطاعات الصناعة والطاقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين ٩ نوفمبر، السيد تشو هيون، وزير خارجية جمهورية كوريا، وذلك خلال الزيارة التي يجريها إلى باريس للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بمستوى التعاون القائم بين البلدين، وما شهدته العلاقات الثنائية من دفعة قوية في أعقاب زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية في أكتوبر ٢٠٢٦، والتي شهدت الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، معرباً عن التطلع إلى مواصلة العمل على تنفيذ مخرجات الزيارة والبناء على ما تحقق خلالها لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري، لاسيما في قطاعات البتروكيماويات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تصنيع السيارات الكهربائية والصناعات الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة المصرية نحو توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.

من جانبه، أعرب الجانب الكوري عن التطلع إلى إيفاد بعثات متخصصة إلى مصر خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

استعرض الوزير عبد العاطي التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وكذا المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر باعتبارها بوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مرحباً بتوسيع نطاق الاستثمارات الكورية القائمة وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.

 تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، خاصة مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تكثيف التحركات الدبلوماسية وتغليب المسارات السياسية والحلول السلمية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي تشو هيون وزير خارجية جمهورية كوريا باريس مجموعة السبع

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