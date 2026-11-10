رئيس نادي صيادلة مصر : التكامل العربي في صناعة الدواء ضرورة استراتيجية

أكد الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، أن الأزمات العالمية والإقليمية أثبتت أن مفهوم الأمن القومي أصبح مفهومًا شاملًا يمتد إلى أمن الغذاء والطاقة والصحة والدواء.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة الاستراتيجية التي نظمها نادي صيادلة مصر مساء اليوم تحت عنوان «الأمن القومي العربي الدوائي في ظل المتغيرات الإقليمية»، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، وانعكاساتها على منظومة الأمن الدوائي، وبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل العربي في هذا الملف الحيوي.

ولفت إلى أهمية الدور الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاعين الصناعي والمهني، في دعم استقرار المنظومة الدوائية، وتعزيز الرقابة والتصنيع المحلي، ورفع كفاءة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والخامات الدوائية.

وأكد تطلعه إلى أن تسهم الندوة في طرح رؤية واضحة بشأن جاهزية الصناعة الدوائية المصرية وقدرتها على التعامل مع الاضطرابات المحتملة في سلاسل الإمداد، إلى جانب بحث إمكانات مصر في دعم الاحتياجات الدوائية للأشقاء العرب.

وشدد الدكتور محمد عصمت على أن مسؤولية نادي صيادلة مصر، باعتباره مؤسسة مهنية، وامتداد دوره من خلال عضويته بالمكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، لا تقتصر على تنظيم المؤتمرات والندوات، وإنما تمتد إلى بناء جسور حقيقية للتعاون بين المؤسسات الدوائية العربية، وتحويل الحوار إلى مبادرات ومشروعات قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن تحقيق التكامل العربي في صناعة الدواء يجب أن يبدأ من توطين صناعة الخامات الدوائية الفعالة، ويمتد إلى تبادل الخبرات والاستثمارات والتكنولوجيا، وصولًا إلى بناء منظومة عربية أكثر قدرة على تأمين احتياجات شعوب المنطقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

كما أكد أن الصيدلي العربي ليس مجرد مقدم خدمة صحية، بل شريك أصيل في منظومة الأمن الصحي والدوائي، وعنصر رئيسي في حماية المجتمع ودعم استقرار المنظومة الصحية.

واختتم عصمت تصريحاته بالتأكيد على أن الرسالة الأساسية للندوة تتمثل في أن الأمن الدوائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، وأن التعاون العربي ضرورة استراتيجية تفرضها طبيعة المرحلة، مشددًا على أهمية الانتقال من مرحلة رصد التحديات إلى بناء الحلول العملية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتكاملية للدول العربية، بما يحقق الأمن الدوائي للشعوب العربية.