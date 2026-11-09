كنت هعمل بيهم خير.. أحمد فلوكس يكشف تفاصيل طلبه 10 مليون جنيه مقابل ظهوره في عشماوي

تحدث الفنان أحمد فلوكس ، عن حقيقة الأجر الذي طلبه مقابل المشاركة في مسلسل «عشماوي»، موضحًا أن الأمر لم يكن متعلقًا بالحصول على مقابل مادي لنفسه، وإنما كان يرغب في توجيه هذا المبلغ لأعمال خيرية ومساعدة المصابين في حادث قطار، إلى جانب دعم أهالي فلسطين.

وقال أحمد فلوكس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاصيل» الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2 إنه لم يطلب أجرًا لمصلحته الشخصية، مؤكدًا أنه كان مستعدًا لتوجيه المبلغ لصالح المحتاجين، مضيفًا أنه إذا حصل عليه سينفذ الفكرة أكثر من مرة.

وأشار أحمد فلوكس، إلى أن الجميع يمر بوقت صعب، في ظل الأزمات والحروب التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدًا أن الفنانين عليهم مسؤولية تجاه مجتمعهم، خاصة أنهم من الشخصيات المؤثرة في صناعة الفن.

وأوضح أحمد فلوكس، أنه في حال حصل على الأجر الذي طلبه فبالتأكيد سينضم لمسلسل عشماوي على الفور.

وعلق أحمد فلوكس، على المنشور الذي نشره الفنان محمد رمضان، مشيدًا به وبموهبته، مؤكدًا أنه يتمنى النجاح لجميع زملائه، سواء محمد رمضان أو أحمد أو عمرو سعد وغيرهم.

وأضاف أحمد فلوكس، أن نجاح الفنانين ينعكس على الصناعة بالكامل، ويساهم في زيادة فرص العمل وتطورها، مشددًا على أن نجوم الفن عليهم مسؤولية كبيرة باعتبارهم من رواد الصناعة، وأن تأثيرهم يمتد إلى مصر والدول الأخرى.