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وزير الخارجية الأمريكي: إسرائيل أصبحت غنية بما يكفي لشراء الأسلحة.. ولا تحتاج إلى تمويل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: إسرائيل أصبحت غنية بما يكفي لشراء الأسلحة.. ولا تحتاج إلى تمويل

ماركو روبيو
ماركو روبيو
القسم الخارجي

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الاثنين أن إسرائيل أصبحت اليوم دولة غنية بما يكفي لشراء الأسلحة الأمريكية على نفقتها الخاصة ولم نعد مضطرين إلى تمويل مشترياتها العسكرية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، على هامش مشاركته في اجتماع مجموعة السبع بباريس، أن حل النزاع في أوكرانيا أمر معقد لكن الولايات المتحدة لن ترفض المشاركة في المفاوضات.

وقبل أيام قليلة صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بأنه توصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقضي بوقف التمويل السنوي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل -والبالغ 4 مليارات دولار- بعد العام الجاري، مع استمرار بيع الأسلحة لهذا الحليف المقرب في الشرق الأوسط.

وفي إعلان مفاجئ جاء تزامناً مع توجه الناخبين الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي -التي ستحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب سيفقد سيطرته على الكونجرس- أوضح ترامب أن هذه الخطوة تهدف جزئياً إلى نزع "ذريعة سلبية" كان يستخدمها الديمقراطيون اليساريون ضد الجمهوريين فيما يتعلق بدعم المساعدات العسكرية لإسرائيل.

ولم يقدم ترامب تفاصيل أو يوضح كيفية وقف التمويل بنهاية العام، لا سيما وأن مذكرة التفاهم التي توفر بموجبها الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار سنوياً لا تنتهي صلاحيتها إلا في سبتمبر 2028.

لكن بدا أن ترامب يقر بأن المساعدات المقدمة لإسرائيل -التي لم تعد تحظى بذلك الإجماع الراسخ بين الحزبين كما كان الحال لعقود- قد أصبحت تشكل عبئاً سياسياً عليه أمام بعض الناخبين. وقد أشار محللون إلى أن توقيت هذا الإعلان يبدو كحيلة انتخابية تزامنت مع يوم الاقتراع.

يُذكر أن هناك نقاشات جارية بالفعل حول الكيفية التي ستتطور بها المساعدات الأمريكية لإسرائيل لما بعد عام 2028، وكان نتنياهو قد صرح سابقاً بأنه يتوقع تراجع حجم المساعدات الأمريكية بمرور الوقت.

وزير الخارجية الأمريكي إسرائيل أصبحت غنية شراء الأسلحة المساعدات العسكرية لإسرائيل ماركو روبيو

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