للمصالح الحكومية والخدمية.. نائب محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الموسم الثاني من مسابقة «عباقرة الوادي»

شهد محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، ختام فعاليات الموسم الثاني من مسابقة «عباقرة الوادي للمصالح الحكومية والخدمية»، التي تنظمها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في إطار مبادرة تثقيفبة تستهدف صقل وتنمية القدرات الفكرية والعلمية لممثلي القطاعات المختلفة، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين الفرق المشاركة، بحضور عبد الرحمن محمد عبد اللطيف مدير عام مديرية التربية والتعليم، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية وطلاب المدارس.

وخلال كلمته، نقل نائب المحافظ تحيات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وتقديرها لكل الجهات والمشاركين والقائمين على تنظيم المسابقة، مشيدًا بما تعكسه الفاعلية من نموذج إيجابي للتفاعل المؤسسي.

وأكد حرص المحافظة على دعم المبادرات النوعية والأفكار المبتكرة التي تستثمر طاقات العاملين، وتسهم في تنمية قدراتهم، بما يتوافق مع ترسيخ ثقافة التميز والإبداع بمختلف قطاعات العمل.

وفي ختام الفعاليات، كرّم “كجك” الفرق الفائزة، حيث حصل فريق كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة على المركز الأول، وجاء فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة في المركز الثاني، فيما حلّت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالمركز الثالث.

ووجه التهنئة للفرق الفائزة وجميع المشاركين، مثمنا جهود التنظيم المشرف وإدارة فعاليات المسابقة على النحو المتميز.