برلماني: عرض تخصيص 90 فدانًا في حي الأمل بالخارجة لإقامة وحدات إسكان اجتماعي

أعلن النائب العميد مصطفى يسري معاذ، عضو مجلس النواب، أنه تم عرض مذكرة بشأن تخصيص منطقة أرض البحوث في حي الأمل بمدينة الخارجة، لإقامة مجتمع سكني يضم وحدات للإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، على مساحة تُقدر بنحو 90 فدانًا، وذلك في إطار جهود توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لأبناء محافظة الوادي الجديد.



إقامة وحدات سكنية

وأوضح النائب أن المقترح الذي تقدم به إلى حنان مجدي محافظ الوادي الجديد يستهدف استغلال المساحة الواقعة بين الكتلة السكنية بمدينة الخارجة، والتي تتوافر بها المرافق، لإقامة مشروع سكني متكامل يتيح للشباب والأسر فرصة الحصول على وحدات سكنية ملائمة، وفقًا لشروط وضوابط الإسكان الاجتماعي التي تراعي مستويات الدخل المختلفة.

وأشار إلى أنه تم عرض موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، على إقامة وحدات سكنية بنظام الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، شريطة توفير المحافظة قطع أراضٍ مستوفاة للاشتراطات المطلوبة، وإجراء المعاينات اللازمة واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتخصيص.

وفي سياق آخر، أوضح النائب أنه جرت مناقشة مستجدات ملف توصيل المرافق لأراضي الجمعيات بمدينة الخارجة، واستعراض الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال أعمال المرافق، بما يخدم آلاف المواطنين من أصحاب تلك الأراضي ويسهم في تهيئتها للاستفادة منها.