أحمد فلوكس: رفضت دوراً مع غادة عبدالرازق بمسلسلها في رمضان2027

كشف الفنان أحمد فلوكس ، عن تلقيه عدة عروض فنية للمشاركة في موسم دراما رمضان 2027، لعل أبرزها عرض للمشاركة في عمل يجمعه بالنجمة غادة عبد الرازق، إلا أنه قرر تأجيل فكرة العودة إلى التمثيل مجددا إلى وقت آخر.

وتابع الفنان أحمد فلوكس حديثه، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل» الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2، قائلا: «جالي أكثر من عرض للمشاركة في رمضان 2027، ولكني أجلت الخطوة دي لوقت تاني، زي دور مع النجمة غادة عبد الرازق، واللي كنا وش السعد على بعض، وجالي كمان دور مع المخرج رؤوف عبد العزيز، ولكن في الآخر كنت بحسم الموضوع».

وأشار الفنان أحمد فلوكس، إلى أن النجومية لا بد أن يكون الفنان جديرا بها ويستحقها، وعندما يصل إليها، فعليه أن يعمل على نفسه جاهدا ويطور من موهبته، وإذا كانت لديه أخطاء فلا بد أن يسعى إلى إصلاحها، مستشهدا بالآراء التي كتبها عنه الناقد الفني طارق الشناوي قديما تحت عنوان «موهبة ينقصها الإدارة».