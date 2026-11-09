أحمد فلوكس: والدي فاروق فلوكس ضحّى بالهندسة من أجل الفن.. ولا أخجل من الاعتراف بأخطائي

أعرب الفنان أحمد فلوكس عن سعادته بتكريم والده الفنان فاروق فلوكس، تقديرًا لمشواره الفني الطويل، مؤكدًا أنه أفنى سنوات عمره في خدمة الفن وترك بصمة مميزة خلال مسيرته.

وقال أحمد فلوكس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، إن والده فضّل العمل بالفن على العمل في مجال الهندسة، رغم دراسته لهذا التخصص، مشيرًا إلى تقديره الكبير لما قدمه والده طوال مشواره الفني.

يتمنى الخير للجميع

كما تحدث أحمد فلوكس عن أخطائه السابقة، مؤكدًا أنه لا يخجل من الاعتراف بها، ويتمنى ألا يكررها مرة أخرى، مضيفًا أنه يتمنى الخير للجميع.